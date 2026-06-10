EN VIVO 🔴Movilizaciones de estudiantes del SENA Bogotá HOY 10 de junio: afectaciones viales

Este miércoles 10 de junio, los estudiantes del SENA, se manifiestan por diferentes vías de la capital. Le contamos los puntos de concentración y las afectaciones viales que se presentan durante el día.

Siga el minuto a minutos de las manifestaciones aquí:

Hay nuevos mensajes 12:17 p.m. | Manifestantes llegan a la Calle 57 con carrera 13, sentido Occidente - Oriente 12:02 p.m. | La manifestación avanza por la Carrera 7 con calle 51 hacia el norte. 11:41 a.m. | La movilización de los estudiantes del Sena avanza por la Carrera 7 con Calle 45, sentido Sur-Norte 11:05 am | Estudiantes del SENA se movilizan a esta hora sobre la calle 63 con Carrera 13.

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