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10 jun 2026 Actualizado 18:19

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Bogotá

EN VIVO 🔴Movilizaciones de estudiantes del SENA Bogotá HOY 10 de junio: afectaciones viales

Estudiante del SENA se manifiestan este miércoles 10 de junio en Bogotá. Conozca cuáles son los puntos donde se concentran.

EN VIVO 🔴Movilizaciones de estudiantes del SENA Bogotá HOY 10 de junio: afectaciones viales

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Este miércoles 10 de junio, los estudiantes del SENA, se manifiestan por diferentes vías de la capital. Le contamos los puntos de concentración y las afectaciones viales que se presentan durante el día.

Siga el minuto a minutos de las manifestaciones aquí:

Hay nuevos mensajes

12:17 p.m. | Manifestantes llegan a la Calle 57 con carrera 13, sentido Occidente - Oriente

12:02 p.m. | La manifestación avanza por la Carrera 7 con calle 51 hacia el norte.

11:41 a.m. | La movilización de los estudiantes del Sena avanza por la Carrera 7 con Calle 45, sentido Sur-Norte

11:05 am | Estudiantes del SENA se movilizan a esta hora sobre la calle 63 con Carrera 13.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí:

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