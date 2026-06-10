EN VIVO 🔴Movilizaciones de estudiantes del SENA Bogotá HOY 10 de junio: afectaciones viales
Estudiante del SENA se manifiestan este miércoles 10 de junio en Bogotá. Conozca cuáles son los puntos donde se concentran.
Este miércoles 10 de junio, los estudiantes del SENA, se manifiestan por diferentes vías de la capital. Le contamos los puntos de concentración y las afectaciones viales que se presentan durante el día.
Siga el minuto a minutos de las manifestaciones aquí:
12:17 p.m. | Manifestantes llegan a la Calle 57 con carrera 13, sentido Occidente - Oriente
12:02 p.m. | La manifestación avanza por la Carrera 7 con calle 51 hacia el norte.
11:41 a.m. | La movilización de los estudiantes del Sena avanza por la Carrera 7 con Calle 45, sentido Sur-Norte
11:05 am | Estudiantes del SENA se movilizan a esta hora sobre la calle 63 con Carrera 13.
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