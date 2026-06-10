Funza inaugura el primer punto fijo de Esterilización Animal municipal del país

El municipio de Funza se convirtió en el primero del país en contar con un punto fijo de esterilización animal de carácter municipal, una iniciativa que busca fortalecer el bienestar y la protección de perros y gatos.

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¿Cuál fue la razón detrás de su creación?

Este nuevo punto se realizó por la Alcaldía de Funza, ofrece esterilizaciones gratuitas mediante un sistema de inscripción, agendamiento previo y es acompañado por profesionales especializados.

De acuerdo con la Alcaldía de Funza, resaltan la importancia de la creación del punto por la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Salva, la cual establece que los municipios de primera categoría deberán implementar programas permanentes de esterilización e infraestructura adecuada antes de 2027.

Con este proyecto, la alcaldía afirma que Funza se adelanta al cumplimiento de esta normativa y se posiciona como referente en políticas públicas de protección animal.

“Hoy les entregamos a los funzanos un lugar pensado para proteger la vida y el bienestar de nuestros animales, con profesionales capacitados, equipamiento adecuado y un acompañamiento responsable en cada etapa del proceso”, dijo la alcaldesa de Funza, Jeimmy Villamil Buitrago.

¿Para que fue diseñado este punto?

El punto fijo de esterilización fue diseñado para ofrecer atención especializada bajo estándares clínicos de calidad. Entre las principales características se destaca:

La utilización de anestesia inhalada en este tipo de jornadas gratuitas.

Tecnología para brindar mayor seguridad anestésica, reducir riesgos, favorecer una recuperación más rápida y mejora del manejo del dolor durante y después de la cirugía.

Un sistema de monitoreo intraoperatorio mediante equipos multiparámetros que permiten vigilar en tiempo real los signos vitales de cada paciente.

El centro también dispone de espacios adecuados para la recuperación y un esquema de seguimiento después de cada procedimiento, con el fin de acompañarlos y verificar la evolución de las mascotas tras la intervención.

Las instalaciones operan bajo estrictos protocolos de bioseguridad y cuentan con concepto favorable de Inspección, Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud, cumpliendo con los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales exigidos por la normativa vigente.

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¿Cómo es el proceso de inscripción?

La Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal estará al frente de este servicio, el modelo estará acompañado de una inscripción y agendamiento previo, para garantizar la atención personalizada, reducir los tiempos de espera y de esta manera contribuir en mejores condiciones para los animales.