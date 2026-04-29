Significado de la señal SR-02: ¿Es obligatorio detenerse? Así se usa esta señalización de tránsito

En Colombia, las señales de tránsito son elementos fundamentales e indispensables en las vías y carreteras alrededor del país. Cada una de ellas cumple la función de regular y controlar el flujo de vehículos y peatones que transitan por las múltiples regiones de la nación.

Las señalizaciones están ubicadas de forma estratégica para que estén visibles tanto para los transeúntes como para los conductores de cualquier tipo de vehículo que transite en Colombia, ya sea carro, moto, bicicleta, entre otros.

¿Cómo se dividen las señales de tránsito en Colombia?

Según el Código Nacional de Tránsito vigente en el país, las señales se dividen en cuatro tipos:

Reglamentarias:

Son las señales que cuentan con un fondo blanco, símbolos negros y bordes rojos. Su función es indicar restricciones, límites y/o prohibiciones en la zona donde se encuentren ubicadas. Estas deben cumplirse de forma obligatoria según el Código Nacional de Tránsito; en dado caso que esto no llegue a suceder, el conductor se verá enfrentado a una multa, que varía según el caso.

Entre las más reconocidas, se encuentran: No pase, pare, prohibido girar a la izquierda/derecha, prohibido parquear y velocidad máxima permitida.

Preventivas:

Se componen de un color amarillo y letras negras. Estas señalizaciones son las encargadas de prevenir e informar al conductor sobre el estado de la vía y, en dado el caso, alertar posibles peligros.

Las más comunes indican: Puente angosto, intersección, curva peligrosa izquierda/derecha, zona de derrumbe, resalto, entre otras.

Informativas:

Este tipo de señales permiten orientar a los viajeros sobre el lugar donde está ubicado y sitios de interés alrededor. Esto quiere decir que no será muy común verlas en ciudades o sitios urbanos; por su naturaleza, se encuentran comúnmente en carreteras o vías intermunicipales.

Las más usuales indican: Restaurantes, hospitales, nomenclaturas, transporte ferroviario, museos, entre otros.

Transitorias:

Constan de una base color naranja con iconos negros; sin embargo, estas señalizaciones no cuentan con un punto fijo de ubicación. Son utilizadas mayoritariamente para señalar reparaciones de una obra o vía, dependiendo del caso.

Las que se pueden observar con más facilidad son las que indican: Obra en la vía a 100 m, carril izquierdo cerrado, inicio de obra, fin de obra, entre otras señalizaciones.

Cada categoría cumple una funcionalidad y especificaciones que, según las normas de tránsito, se deben cumplir. Adicionalmente, las señales de tránsito se dividen en una subcategoría:

Señalización vertical: Estas son placas fijadas a postes en paredes o, en otros casos, son estructuras tipo caballete; en la mayoría de los casos son tipo transitorias.

Estas son placas fijadas a postes en paredes o, en otros casos, son estructuras tipo caballete; en la mayoría de los casos son tipo transitorias. Señalización horizontal: Son aquellas que por su naturaleza están demarcadas en el asfalto y sirven de punto de referencia y alerta para todas las personas que hagan uso de la vía, también aplicable para los peatones.

¿Qué significa la señal SR-02 en Colombia?

Esta señal, de tipo reglamentaria, indica a los conductores que estén transitando por la vía que deben ceder el paso de forma obligatoria a otros vehículos o personas en general que se estén aproximando, si el caso aplica. Esto, sin la necesidad de detenerse si en el flujo por dicha vía o carretera existe el espacio adecuado y la visibilidad suficientes para cruzarla o para incorporarse a esta de forma segura.

Actualmente existe una variación de esta indicación, la cual le notifica al ciclista que se encuentre transitando por la vía que debe ceder de forma obligatoria el paso a otros usuarios.

Dicha señalización debe ser instalada en todos los casos en los que la visibilidad de la vía no se encuentre restringida. Esto, según los criterios mencionados en el número 2.2.3 de ‘Señales de Prelación’.

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