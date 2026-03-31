¿Qué significa y por qué es tan importante la señal de tránsito con un triángulo blanco y una flecha

de fondo: Persona conduciendo un vehículo con un GPS a su lado. Imagen de señal de tránsito: Señal SP-33 (Crédito: Getty Images / Manual de Señalización Vial de Colombia)

Desde hace unos años, en Colombia rige una nueva señal de tránsito para las zonas urbanas y rurales con paso habitual de peatones, la cual ha sido agregada en el Manual de Señalización Vial de Colombia y advierte a los conductores sobre la prioridad del paso de peatones en una vía.

El Ministerio de Transporte destaca que este conjunto actualizado de señales busca facilitar la circulación de todo tipo de actores en la vía para garantizar un tránsito más organizado y seguro.

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Concretamente, esta figura se le conoce como la señal SP-33, un símbolo que avisa la proximidad de un “ceda el paso”, conformada por un triángulo blanco de contorno rojo con una flecha negra apuntando hacia arriba.

Imagen de referencia de la señal de tránsito SP-33 (Crédito: Manual de Señalización Vial de Colombia) Ampliar Imagen de referencia de la señal de tránsito SP-33 (Crédito: Manual de Señalización Vial de Colombia) Cerrar

¿Qué significa la señal SP-33?

Esta señal Advierte la proximidad de una intersección SR-02, la cual aconseja ceder el paso a peatones, ciclistas o vehículos que transiten por la vía cruzada, por más que el conductor tenga prioridad sobre esta vía. La SP-33 se considera una señal de advertencia en situaciones puntuales y aisladas en la vía y, por lo tanto, inesperadas.

“Deberá utilizarse principalmente en vías suburbanas y rurales donde no es común encontrar una intersección regulada por la señal de ceda el paso”, se explica en el documento del MinTransporte.

Así, la señal indica que debe reducir la velocidad, estar atento y prepararse para detenerse si es necesario, ya que hay pasos peatonales por la zona.

¿Cuál es el valor de la multa por infringir estas señales?

La infracción de esta señal obtiene una penalización de tipo C30, la cual conlleva una sanción económica de 15 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV), estimada en 2026 por $ 875,452.50. Estos valores pueden variar ligeramente según ajustes locales en cada municipio.

Embargos a morosos por multas de tránsito en Bogotá

En el caso de Bogotá, es tanta la deuda que los infractores que desde la Administración Distrital aclararon que un ciudadano puede ser embargado por tener multas de tránsito sin solventar.

“Se decidió embargar productos bancarios y financieros, donde se incluyen cuentas de ahorro y corrientes”, señalaron desde la Alcaldía.

los morosos pueden ponerse al día. A través de la página web de la entidad www.movilidadbogota.gov.co, yendo al botón Consulta y Pago de Comparendos, donde pueden ver el estado de sus obligaciones y pagarlas por los medios que ofrece la entidad: PSE o descargando el volante de cada una de las obligaciones y realizando el pago en cualquier sede de banco de Occidente y/o Caja Social.

¿Qué documentos le puede pedir la Policía de Tránsito en un retén?

El Código Nacional de Tránsito detalla cómo se debe realizar el procedimiento por parte de los agentes de Tránsito, los derechos que tiene el conductor en medio de un retén y cuáles documentos deben presentar ante la autoridad.

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Los únicos documentos que le pueden solicitar a un conductor en un retén son:

Licencia de conducción

Tarjeta de propiedad del vehículo

Cedula Ciudadanía o documento de identificación

Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)

Certificado de la revisión técnico-mecánica

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