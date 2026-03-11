¿Tiene multas de tránsito? Enlace para consultar con su cédula en SIMIT 2026 desde su celular
Le contamos cómo puede verificar si tiene multas activas. Este es el paso a paso
En Colombia muchos ciudadanos no saben que tienen multas, comparendos o acuerdos de pago con sus vehículos. Por ello es importante que sepan donde pueden consultar estos y cómo hacerlo también desde su celular de una forma más fácil, aquí le contamos cómo puede hacerlo.
¿Qué es el SIMIT?
Es el único sistema en el país que permite a los ciudadanos realizar el pago de sus multas en cualquier lugar del país. Integran el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera los infractores que no se encuentren a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito.
¿Cuáles son los beneficios del SIMIT?
- Simit funciona en toda Colombia y su operación se mantiene activa durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. A través de su página web se puede consultar su estado de cuenta y verificar si posee infracciones pendientes de pago, o si por el contrario se encuentra a paz y salvo.
- Simit le permite pagar una multa de tránsito en cualquier parte del país sin importar donde fue impuesta y estar a paz y salvo en línea.
- Simit es un generador de estadísticas para la definición de políticas públicas nacionales y locales.
¿Cómo saber si tiene comparendos, multas y acuerdos de pago?
Para saber si tiene multas o comparendos puede consultarlo de la siguiente forma:
- Ingrese a la pagina web de SIMIT: https://www.fcm.org.co/simit/#/home-public
- Allí encontrará “Estado de cuenta” donde puede diligenciar el número de identificación o placa del vehículo
- Una vez diligencie los datos aparecerá un resumen de sus comparendos, multas y/o acuerdos de pago
- También podrá descargar su estado de cuenta
Enlace para consultar con su cédula en SIMIT 2026 desde su celular:
El link para poder consultar su estado de cuenta desde el celular es el siguiente:
¿Qué pasa si tiene un valor pendiente por pagar en la página?
Debe cancelar el valor pendiente de pago, acercándose al punto Simit más cercano o realizando el pago vía internet desde el portal web de SIMIT, Si no está de acuerdo con la infracción reportada, debe dirigirse a la Autoridad de Tránsito que reportó dicha multa y realizar las verificaciones respectivas con las autoridades competentes.

