¿Tiene multas de tránsito? Enlace para consultar con su cédula en SIMIT 2026 desde su celular

En Colombia muchos ciudadanos no saben que tienen multas, comparendos o acuerdos de pago con sus vehículos. Por ello es importante que sepan donde pueden consultar estos y cómo hacerlo también desde su celular de una forma más fácil, aquí le contamos cómo puede hacerlo.

¿Qué es el SIMIT?

Es el único sistema en el país que permite a los ciudadanos realizar el pago de sus multas en cualquier lugar del país. Integran el registro de infractores a nivel nacional, de esta manera los infractores que no se encuentren a paz y salvo, no pueden realizar trámites en los organismos de tránsito.

¿Cuáles son los beneficios del SIMIT?

Simit funciona en toda Colombia y su operación se mantiene activa durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana. A través de su página web se puede consultar su estado de cuenta y verificar si posee infracciones pendientes de pago, o si por el contrario se encuentra a paz y salvo.

¿Cómo saber si tiene comparendos, multas y acuerdos de pago?

Para saber si tiene multas o comparendos puede consultarlo de la siguiente forma:

Ingrese a la pagina web de SIMIT: https://www.fcm.org.co/simit/#/home-public

Allí encontrará “Estado de cuenta” donde puede diligenciar el número de identificación o placa del vehículo

Una vez diligencie los datos aparecerá un resumen de sus comparendos, multas y/o acuerdos de pago

También podrá descargar su estado de cuenta

Enlace para consultar con su cédula en SIMIT 2026 desde su celular:

El link para poder consultar su estado de cuenta desde el celular es el siguiente:

¿Qué pasa si tiene un valor pendiente por pagar en la página?

Debe cancelar el valor pendiente de pago, acercándose al punto Simit más cercano o realizando el pago vía internet desde el portal web de SIMIT, Si no está de acuerdo con la infracción reportada, debe dirigirse a la Autoridad de Tránsito que reportó dicha multa y realizar las verificaciones respectivas con las autoridades competentes.

