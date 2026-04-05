Señal PR en carretera: qué significa y por qué debe entenderla si va a viajar en Colombia

En las vías nacionales y departamentales de Colombia existen múltiples señales de tránsito diseñadas para orientar, advertir y regular la movilidad de los conductores. Aunque muchas son ampliamente reconocidas, hay algunas que pasan desapercibidas pese a su importancia. Una de ellas es la señal identificada con las letras “PR”, frecuente en carreteras y autopistas del país.

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Qué significa la señal PR en carreteras

La señal “PR” hace referencia a los llamados Postes de Referencia, un sistema implementado para ubicar con precisión a los usuarios dentro de una vía. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, estas señales permiten conocer el punto exacto en el que se encuentra un conductor a lo largo de una carretera.

Generalmente, el aviso incluye dos números: uno en posición vertical que indica el kilómetro específico de la vía, y otro en la parte inferior que corresponde al número de la ruta o tramo. Este sistema facilita identificar la ubicación dentro de corredores viales donde no existen direcciones tradicionales como en zonas urbanas.

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Para qué sirven los postes de referencia en una vía

Aunque suelen ser ignorados por muchos conductores, los postes de referencia cumplen una función fundamental. Su principal utilidad es permitir que las personas puedan comunicar con exactitud su ubicación en caso de emergencias, accidentes o fallas mecánicas.

En carreteras extensas o poco señalizadas, decir “kilómetro 25 de la ruta X” resulta mucho más efectivo que dar referencias imprecisas. Esto también ayuda a las autoridades, ambulancias o servicios de asistencia a llegar más rápido al punto indicado.

Cómo se leen las señales PR en Colombia

Interpretar estas señales es sencillo si se conoce su estructura. El número principal, ubicado de forma vertical, indica la distancia recorrida desde el inicio de la vía. Por su parte, el número inferior identifica la carretera específica.

En rutas nacionales o departamentales, el conteo de kilómetros inicia en el punto más al sur o al occidente, dependiendo del trazado. A medida que se avanza, la numeración aumenta progresivamente, lo que permite ubicar cualquier punto del recorrido con facilidad.

Señales informativas: qué son y para qué sirven

Los postes de referencia hacen parte del grupo de señales informativas, cuyo objetivo es guiar a los conductores durante su trayecto. Este tipo de señalización proporciona datos clave para facilitar la movilidad y mejorar la seguridad vial.

Entre la información que ofrecen se encuentran:

Direcciones hacia destinos y ciudades

Conexiones con otras vías

Distancias aproximadas

Identificación de rutas

Servicios disponibles en el camino

Sitios turísticos cercanos

Estas señales buscan que el conductor tome decisiones oportunas y seguras durante el viaje.

Características de las señales informativas en Colombia

Según el Manual de Señalización Vial, este tipo de señales suele tener forma rectangular o cuadrada, con fondo verde y letras o símbolos en color blanco. No obstante, existen algunas variaciones, como las señales en forma de flecha o los escudos que identifican rutas nacionales y departamentales.

Este sistema fue adoptado formalmente en 2015, con el objetivo de unificar criterios y mejorar la comprensión de la señalización en todo el territorio nacional.

Importancia de conocer la señal PR si va a viajar

Si planea movilizarse por carretera, entender la señal PR puede marcar la diferencia. No solo le permitirá ubicarse con mayor precisión, sino que también será clave en situaciones donde necesite reportar su posición exacta.

En un país con extensas redes viales como Colombia, este tipo de herramientas contribuye a una conducción más segura, organizada y eficiente.