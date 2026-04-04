Pilas, estas son las 4 señales de tránsito más importantes en la vía si viaja en carretera

Con la llegada de los puentes festivos y las temporadas de vacaciones, miles de vehículos salen a las carreteras del país. En medio de ese aumento del tráfico, las autoridades insisten en la importancia de respetar las señales de tránsito, ya que esto puede marcar la diferencia entre llegar a destino o protagonizar un accidente.

Muchas de estas señales pasan desapercibidas o no se interpretan correctamente. En vías de Colombia especialmente en zonas rurales o de alta complejidad geográfica, su importancia puede ser aún mayor.

Señales de tránsito más importantes en carretera

Es importante mencionar que existen distintos tipos de señales de tránsito:

Señales reglamentarias: tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso.

tienen por objeto indicar a los usuarios de las vías las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso. Señales preventivas: se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este.

se emplean para advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este. Señales informativas: usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar.

usadas para identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar. Señales transitorias: pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía.

Por eso le contamos cuáles son las cuatro de las más determinantes para un viaje seguro.

Pare:

La señal de “PARE” exige detener completamente el vehículo, incluso si la vía parece despejada. Su incumplimiento sigue siendo una de las infracciones más frecuentes en el país.

Suele estar ubicada en cruces críticos o puntos con visibilidad reducida. Pasarla por alto puede derivar en colisiones laterales, especialmente con vehículos que circulan con prioridad. Las autoridades recuerdan que el alto debe ser total, así no haya tráfico a la vista.

Obras en la vía:

Uno de los escenarios más riesgosos en carretera es encontrarse con tramos en intervención. Las señales de obra alertan sobre modificaciones temporales en la vía que obligan a cambiar la conducción habitual.

Desvíos inesperados, carriles reducidos o presencia de maquinaria son algunos de los factores que entran en juego. En estos puntos, la recomendación es bajar la velocidad y seguir estrictamente la señalización, ya que las condiciones pueden variar en cuestión de metros.

Zona de derrumbe:

Según vialidad total, esta señal “se utiliza para indicar la presencia de un tramo de vialidad en la que pueden ocurrir derrumbes”.

Curvas peligrosas

Las carreteras colombianas, marcadas por la montaña, están llenas de curvas que pueden sorprender incluso a conductores experimentados. Las señales que advierten estos tramos no están ahí por rutina: indican zonas donde el margen de error es mínimo.

El exceso de velocidad es el principal enemigo en estos puntos. A esto se suman factores como la lluvia o el desgaste del pavimento. Reducir la velocidad antes de entrar en la curva y mantener el control del vehículo es fundamental para evitar salidas de la vía.