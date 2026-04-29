Se abren 180 vacantes para trabajar en la construcción del Metro de Bogotá: Aplica desde bachiller

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá junto a un funcionario público (Colprensa- Cristian Bayona). / Cristian Bayona

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha dado a conocer una nueva oportunidad para acceder a 180 vacantes de empleo para que los interesados ejerzan como auxiliares de estación, conductores, controladores y más en el proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Esto se hará por medio de una gran Feria de Empleo Virtual para apoyar los trabajos de construcción de este gran proyecto de movilidad e infraestructura en corredores de la ciudad como la avenida Villavicencio, la avenida Primero de Mayo, la calle Primera y la avenida Caracas.

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Estas vacantes estarán habilitadas hasta el lunes 4 de mayo de 2026. Los cargos ofertados serán cruciales para garantizar el adecuado funcionamiento y seguridad del proceso de construcción de esta megaobra de la ciudad.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar en esta Feria de Empleo Virtual?

La convocatoria está dirigida principalmente a bachilleres, así como a técnicos, técnicas, tecnólogos y tecnólogas que quieran vincularse a un sector con proyección de crecimiento en la ciudad. Las vacantes disponibles son:

Educación formal, técnica o tecnóloga, dependiendo del cargo.

Hoja de vida actualizada.

Copia de cédula de ciudadanía.

Copia certificados laborales relacionados para el cargo que aplica.

Si eres víctima del conflicto armado, adjuntar certificado de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.

Copia del Permiso de Protección Temporal (PPT), solo para extranjeros.

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Añadido a esto, el proceso contempla un componente de formación que permitirá a las y los seleccionados adquirir las competencias necesarias para desempeñar distintos roles.

Estos son los cargos a los que puede aplicar:

Dentro de los siete roles para trabajar en este proyecto, se encuentran:

Auxiliares de estación para personas con estudios de bachillerato y sin experiencia previa.

Conductor o conductora de tren con estudios de bachillerato y sin experiencia previa.

Controladora o controlador de comunicaciones con estudios de bachillerato y con experiencia deseable en call center.

Controladora o controlador de energía para personas con estudios tecnológicos en áreas eléctricas o electromecánicas.

Controladora o controlador de mantenimiento para personas con estudios técnicos en mantenimiento industrial o mecánica.

Controladora o controlador de operación ferroviaria para personas con estudios de tecnología en logística o transporte.

Controladora o controlador de centro de seguridad para personas con estudios de bachillerato, experiencia deseable en monitoreo circuito cerrado de televisión (CCTV).

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas en hacer parte de la megaobra de infraestructura podrán postularse a través de este enlace: https://forms.gle/knnjEyiBrmMUs6q76.

Aquí podrán consultar los requerimientos para cada cargo y poner sus datos personales, hoja de vida y vacante a la que aspira.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), invita a la ciudadanía a consultar los requisitos de cada perfil y realizar el proceso de inscripción dentro de los tiempos establecidos.

Si tiene dudas o quiere recibir asesoría para este proceso, también puede usar los canales de atención a la ciudadanía habilitados: https://bogota.gov.co/sdqs/.

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