Campesinos del Catatumbo sustituyen cultivos de coca sembrando yuca, miel y otros alimentos

Familias campesinas que antes dependían de los cultivos de uso ilícito encuentran en el acceso a la tierra una oportunidad para producir alimentos, fortalecer sus economías y aportar a la construcción de paz en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado.

Gracias a la Reforma Agraria la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, en Norte de Santander se han entregado 3.898 hectáreas a más de 250 mujeres campesinas, asociaciones rurales y firmantes de paz.

Estas acciones fortalecen proyectos agrícolas y agropecuarios que amplían las oportunidades productivas para las comunidades y consolidan actividades económicas legales en una región históricamente afectada por la violencia.

Uno de los casos más representativos se registra en el sector de La Legía, Campo Dos, en el municipio de Tibú, donde la Agencia Nacional de Tierras entregó 80 hectáreas a las asociaciones ASPROCAT y PROAGROCAT. La adjudicación beneficia a más de 400 familias campesinas que encuentran en el acceso a la tierra una oportunidad para fortalecer sus proyectos productivos y generar nuevas fuentes de ingreso para sus comunidades.

La producción de miel, derivados apícolas y cultivos de yuca se ha consolidado como una apuesta productiva para las familias beneficiarias.

ASPROCAT reúne a 60 familias dedicadas a la actividad apícola, mientras que PROAGROCAT trabaja con cerca de 350 beneficiarios en procesos de cultivo y transformación de la yuca, una actividad con amplio potencial para la generación de ingresos y el abastecimiento alimentario local.

Precisamente, el impacto económico de estos proyectos ya es visible para las comunidades. Alexander Parada, integrante de PROAGROCAT, destacó que el cultivo de yuca representa una oportunidad real para mejorar las condiciones de vida de las familias rurales. “Con tres hectáreas de este cultivo, una familia campesina puede obtener una producción cercana a las 45 toneladas al año, lo que demuestra el potencial que tiene para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida en el campo”, comentó.

Más de 50 campesinas participan directamente en estos proyectos productivos, fortaleciendo su autonomía económica y ampliando su participación en los procesos organizativos de sus comunidades. Su presencia refleja el papel cada vez más activo de las mujeres rurales en la construcción de oportunidades para el Catatumbo.

Como parte del Plan Catatumbo, la Agencia Nacional de Tierras también ha avanzado en la formalización y adjudicación de 208 predios rurales equivalentes a 3.055 hectáreas. Solo en Tibú fueron adjudicados 40 predios que suman más de 1.042 hectáreas.