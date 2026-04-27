Hay 1055 nuevas vacantes de empleo en Bogotá hasta el 2 de mayo: Así puede aplicar gratis
Los bogotanos interesados pueden aplicar a cargos como auxiliares, técnicos, conductores, entre otros. Conozca las ofertas de empleo y cómo postularse aquí.
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las convocatorias disponibles para personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.
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Esta oportunidad estará disponible hasta el sábado 2 de mayo de 2026 y los interesados podrán inscribirse de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo.
Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 2 de mayo de 2026
Entre las 1.055 vacantes, hay un amplio enfoque para distintos grupos poblacionales, entre los que se encuentran:
- 25 puestos están habilitados para aspirantes que no tienen experiencia profesional.
- 136 puestos están dirigidos especialmente a profesionales.
- 75 puestos están pensados para personas mayores de 50 años.
- 100 puestos para población con discapacidad.
- 318 para jóvenes entre 18 y 28 años.
- 698 están enfocados en mujeres.
Con eso en cuenta: estas son las vacantes laborales disponibles:
Auxiliares:
- Auxiliar de obra.
- Auxiliar logístico (a).
- Auxiliar BOAL.
- Auxiliar de mantenimiento.
- Auxiliar administrativa (o).
- Auxiliar de recursos humanos.
- Auxiliar de bodega.
- Auxiliar CDN – centro de distribución.
- Auxiliar de entregas.
- Auxiliar de servicios generales.
- Auxiliar de cocina.
- Auxiliar operativo(a) metalmecánica.
Técnicos:
- Técnica (o) en mecánica dental.
- Técnico (a) de café.
- Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica.
- Técnico (a) instalador (a).
Asesores:
- Asesora (o) comercial senior de seguros.
- Asesora (o) farmacéutica (o).
- Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.
Relacionado a obras / construcción:
- Ayudante de obra.
- Oficial de obra.
- Maestro (a) de obra.
- Obrero (a) ayudante.
- Directora (o) de obra.
- Oficial de obra blanca.
- Inspectora (o) de obra.
- Ayudante de construcción.
- Residente de obra.
- Oficial de obra acabados.
- Oficial de obra / constructora.
- Aparejador (a) / constructora.
- Operador (a) de maquinaria.
- Operador (a) de máquina amarilla.
- Montador (a) de estructura metálica.
- Ayudante de montaje de estructura.
- Oficial de acabados.
- Llavero (a) / constructora.
- Residente de estructura.
Otros cargos:
- Inspector (a) SST.
- Residente SST.
- Ejecutiva (o) comercial en salud.
- Recepcionista en salud.
- Enfermero (a) estético (a).
- Oficial ejero (a).
- Soldador (a).
- Herrero (a).
- Profesional BIM.
- Inspector (a) de calidad.
- Cadenero (a).
- Operario (a) de cargue y descargue.
- Operador (a) de carretera.
- Dibujante de obras civiles.
- Electricista.
- Líder de cuadrilla.
- Ayudante de mampostería.
- Coordinadora (o) de compras.
- Aparejador (a) de tablestaca.
- Asistente administrativo (a) y contable.
- Contadora (o) senior.
- Ingeniera desarrolladora de software.
- Operador (a) de datos.
- Operario (a) de aseo y cafetería.
- Conductor (a) licencia C2.
- Operario(a) de mantenimiento locativo.
- Asistente de ventas.
- Operador (a) de tienda.
- Ejecutivo (a) de ventas.
- Operario (a) de confección.
- Operario (a) de producción laboratorio.
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¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?
Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.
Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.
Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.
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