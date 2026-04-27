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27 abr 2026 Actualizado 23:46

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Bogotá

Hay 1055 nuevas vacantes de empleo en Bogotá hasta el 2 de mayo: Así puede aplicar gratis

Los bogotanos interesados pueden aplicar a cargos como auxiliares, técnicos, conductores, entre otros. Conozca las ofertas de empleo y cómo postularse aquí.

De fondo: Persona usando una computadora portátil para buscar vacantes de empleo. Arriba a la derecha hay una imagen de referencia de un apretón de manos, simbolizando una contratación exitosa (Crédito: Getty Images)

De fondo: Persona usando una computadora portátil para buscar vacantes de empleo. Arriba a la derecha hay una imagen de referencia de un apretón de manos, simbolizando una contratación exitosa (Crédito: Getty Images)

De fondo: Persona usando una computadora portátil para buscar vacantes de empleo. Arriba a la derecha hay una imagen de referencia de un apretón de manos, simbolizando una contratación exitosa (Crédito: Getty Images)

Juan Esteban Cárdenas

Bogotá

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las convocatorias disponibles para personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.

Lea más: ¿Va a presentar Saber 11? Estas son las fechas de cierre de inscripción y aplicación de examen

Esta oportunidad estará disponible hasta el sábado 2 de mayo de 2026 y los interesados podrán inscribirse de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo.

Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 2 de mayo de 2026

Entre las 1.055 vacantes, hay un amplio enfoque para distintos grupos poblacionales, entre los que se encuentran:

  • 25 puestos están habilitados para aspirantes que no tienen experiencia profesional.
  • 136 puestos están dirigidos especialmente a profesionales.
  • 75 puestos están pensados para personas mayores de 50 años.
  • 100 puestos para población con discapacidad.
  • 318 para jóvenes entre 18 y 28 años.
  • 698 están enfocados en mujeres.

Con eso en cuenta: estas son las vacantes laborales disponibles:

Auxiliares:

  • Auxiliar de obra.
  • Auxiliar logístico (a).
  • Auxiliar BOAL.
  • Auxiliar de mantenimiento.
  • Auxiliar administrativa (o).
  • Auxiliar de recursos humanos.
  • Auxiliar de bodega.
  • Auxiliar CDN – centro de distribución.
  • Auxiliar de entregas.
  • Auxiliar de servicios generales.
  • Auxiliar de cocina.
  • Auxiliar operativo(a) metalmecánica.

Técnicos:

  • Técnica (o) en mecánica dental.
  • Técnico (a) de café.
  • Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica.
  • Técnico (a) instalador (a).

Asesores:

  • Asesora (o) comercial senior de seguros.
  • Asesora (o) farmacéutica (o).
  • Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.

Relacionado a obras / construcción:

  • Ayudante de obra.
  • Oficial de obra.
  • Maestro (a) de obra.
  • Obrero (a) ayudante.
  • Directora (o) de obra.
  • Oficial de obra blanca.
  • Inspectora (o) de obra.
  • Ayudante de construcción.
  • Residente de obra.
  • Oficial de obra acabados.
  • Oficial de obra / constructora.
  • Aparejador (a) / constructora.
  • Operador (a) de maquinaria.
  • Operador (a) de máquina amarilla.
  • Montador (a) de estructura metálica.
  • Ayudante de montaje de estructura.
  • Oficial de acabados.
  • Llavero (a) / constructora.
  • Residente de estructura.

Otros cargos:

  • Inspector (a) SST.
  • Residente SST.
  • Ejecutiva (o) comercial en salud.
  • Recepcionista en salud.
  • Enfermero (a) estético (a).
  • Oficial ejero (a).
  • Soldador (a).
  • Herrero (a).
  • Profesional BIM.
  • Inspector (a) de calidad.
  • Cadenero (a).
  • Operario (a) de cargue y descargue.
  • Operador (a) de carretera.
  • Dibujante de obras civiles.
  • Electricista.
  • Líder de cuadrilla.
  • Ayudante de mampostería.
  • Coordinadora (o) de compras.
  • Aparejador (a) de tablestaca.
  • Asistente administrativo (a) y contable.
  • Contadora (o) senior.
  • Ingeniera desarrolladora de software.
  • Operador (a) de datos.
  • Operario (a) de aseo y cafetería.
  • Conductor (a) licencia C2.
  • Operario(a) de mantenimiento locativo.
  • Asistente de ventas.
  • Operador (a) de tienda.
  • Ejecutivo (a) de ventas.
  • Operario (a) de confección.
  • Operario (a) de producción laboratorio.

Consulte: Estudie inglés en el exterior: Universidad australiana ofrece becas para estudiantes en 2026

¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?

Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.

Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

También puede consultar: Ejército Nacional abre curso de Ciencias Militares 2026-2: requisitos y fecha límite para aplicar

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