Hay 1055 nuevas vacantes de empleo en Bogotá hasta el 2 de mayo: Así puede aplicar gratis

De fondo: Persona usando una computadora portátil para buscar vacantes de empleo. Arriba a la derecha hay una imagen de referencia de un apretón de manos, simbolizando una contratación exitosa (Crédito: Getty Images)

La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) han dado a conocer las convocatorias disponibles para personas con educación básica y media, así como a quienes cuentan con formación técnica, tecnológica y profesional.

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Esta oportunidad estará disponible hasta el sábado 2 de mayo de 2026 y los interesados podrán inscribirse de manera virtual a través del Servicio Público de Empleo.

Cargos y vacantes laborales disponibles hasta el sábado 2 de mayo de 2026

Entre las 1.055 vacantes, hay un amplio enfoque para distintos grupos poblacionales, entre los que se encuentran:

25 puestos están habilitados para aspirantes que no tienen experiencia profesional.

puestos están habilitados para aspirantes que 136 puestos están dirigidos especialmente a profesionales.

puestos están dirigidos especialmente a 75 puestos están pensados para personas mayores de 50 años.

puestos están pensados para personas 100 puestos para población con discapacidad.

puestos para población con 318 para jóvenes entre 18 y 28 años.

para jóvenes 698 están enfocados en mujeres.

Con eso en cuenta: estas son las vacantes laborales disponibles:

Auxiliares:

Auxiliar de obra.

Auxiliar logístico (a).

Auxiliar BOAL.

Auxiliar de mantenimiento.

Auxiliar administrativa (o).

Auxiliar de recursos humanos.

Auxiliar de bodega.

Auxiliar CDN – centro de distribución.

Auxiliar de entregas.

Auxiliar de servicios generales.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar operativo(a) metalmecánica.

Técnicos:

Técnica (o) en mecánica dental.

Técnico (a) de café.

Técnica (o) o tecnóloga (o) en electrónica.

Técnico (a) instalador (a).

Asesores:

Asesora (o) comercial senior de seguros.

Asesora (o) farmacéutica (o).

Asesor (a) comercial freelance para el sector inmobiliario.

Relacionado a obras / construcción:

Ayudante de obra.

Oficial de obra.

Maestro (a) de obra.

Obrero (a) ayudante.

Directora (o) de obra.

Oficial de obra blanca.

Inspectora (o) de obra.

Ayudante de construcción.

Residente de obra.

Oficial de obra acabados.

Oficial de obra / constructora.

Aparejador (a) / constructora.

Operador (a) de maquinaria.

Operador (a) de máquina amarilla.

Montador (a) de estructura metálica.

Ayudante de montaje de estructura.

Oficial de acabados.

Llavero (a) / constructora.

Residente de estructura.

Otros cargos:

Inspector (a) SST.

Residente SST.

Ejecutiva (o) comercial en salud.

Recepcionista en salud.

Enfermero (a) estético (a).

Oficial ejero (a).

Soldador (a).

Herrero (a).

Profesional BIM.

Inspector (a) de calidad.

Cadenero (a).

Operario (a) de cargue y descargue.

Operador (a) de carretera.

Dibujante de obras civiles.

Electricista.

Líder de cuadrilla.

Ayudante de mampostería.

Coordinadora (o) de compras.

Aparejador (a) de tablestaca.

Asistente administrativo (a) y contable.

Contadora (o) senior.

Ingeniera desarrolladora de software.

Operador (a) de datos.

Operario (a) de aseo y cafetería.

Conductor (a) licencia C2.

Operario(a) de mantenimiento locativo.

Asistente de ventas.

Operador (a) de tienda.

Ejecutivo (a) de ventas.

Operario (a) de confección.

Operario (a) de producción laboratorio.

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¿Cómo postularse a las vacantes de trabajo en Bogotá?

Las postulaciones estarán disponibles de manera virtual en la plataforma del Servicio Público de Empleo, donde podrá inscribir su hoja de vida y buscar las vacantes de su interés. Para acceder a la página haga clic aquí.

Una vez registrado, podrá contar con los filtros según el tipo de puesto al que aspira, según su nivel de estudios, tipo de jornada y los detalles de cada vacante.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

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