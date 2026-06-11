Joven de 19 años lucha por recuperarse tras ataque a bala en Magangué, Bolívar

Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Magangué durante la noche del miércoles 9 de junio, cuando un joven de 19 años fue atacado a tiros en el barrio Miraflores.

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La víctima fue identificada por las autoridades como Oscar David Osorio Peña, quien se encontraba en un establecimiento de venta de fritos cuando fue sorprendido por un hombre que se le acercó caminando y, sin mediar palabra, abrió fuego en repetidas ocasiones.

Tras perpetrar el ataque, el responsable huyó del lugar con rumbo desconocido, mientras residentes del sector acudían en ayuda del joven herido. Minutos después, Osorio Peña fue trasladado de urgencia al Hospital Divina Misericordia, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Bolívar, el lesionado presenta una herida ocasionada por proyectil de arma de fuego en la parte baja de la espalda, lesión que habría comprometido la movilidad de sus extremidades inferiores. Debido a la gravedad de su estado, será sometido a una intervención quirúrgica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer plenamente los móviles del atentado y dar con el paradero del responsable.