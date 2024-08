¿Cómo se hace la hoja de vida?: qué es, qué poner y ejemplos

La hoja de vida o curriculum vitae, como también es llamado, es un documento que todos los que hemos requerido solicitar trabajo, hemos tenido la necesidad de crear o construir. Este formato es mucho más antiguo de lo que podría pensarse, pues su creación se remonta al siglo quince, en 1480, cuando Leonardo da Vinci lo creó buscando otras oportunidades laborales fuera de Florencia.

Ahora, en la actualidad se han implementado diferentes modelos, e incluso herramientas como LinkedIn, Jobseeker y Canva que le permiten diseñar este documento. Sin embargo, a veces resulta confuso, tedioso y hasta difícil identificar qué elementos son lo que busca una empresa en este formato para decidir si contrata o no a un solicitante.

Lo único que no ha cambiado es su definición, que se entiende como un archivo en el que presentas información personal y laboral de una forma resumida para un trabajo.

Por eso, aquí le mostramos lo que debe tener una hoja de vida para que lo llamen a una futura entrevista y, si todo sale bien, lo contraten. También otros detalles básicos y avanzados con las necesidades actuales del mercado.

¿Qué se pone en la hoja de vida?

De acuerdo con la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, no debe ser de más de dos páginas de extensión y con una tipografía de lectura fácil como Times New Roman, Arial, Calibri. Se recomienda que no se ponga fotografía, al menos de que la empresa a la que está solicitando lo requiera y, en caso de que se imprima este documento, que sea nítida la información presentada.

En cuanto al cuerpo de esta primera presentación con la empresa, en este orden debe poner su información:

Datos personales: Ponga su nombre, dirección de correo, números de contacto y profesión. No es necesario que escriba su dirección de residencia, documento de identificación o pasados judicial.

Perfil: Es el 'abrebocas' de quién es usted. Aquí lo ideal es presentar de forma clara y concisa quién es, su experiencia profesional y capacidades en las que puede aportar a la empresa.

Educación: Añada aquí el último grado obtenido. Por ejemplo, si es graduado de un pregrado de ingeniería, indique su título, la universidad donde lo estudio y el periodo de tiempo que lo cursó. Además, incluya todos los cursos, capacitaciones, seminarios que hayan brindado más conocimientos a lo que se quiere dedicar.

Experiencia laboral: Es recomendado que vaya del trabajo más reciente al más antiguo y que, en cada uno de los apartados, indique el cargo, el nombre de la empresa donde laboró, una descripción de las labores desempeñadas y el tiempo que duró en el cargo. Si no tiene experiencia previa, puede poner voluntariados o tareas que le hayan aportado.

Habilidades: Puede ser idiomas, manejo de programas específicos para el puesto al que aspira o las llamadas "habilidades brandas", que son cualidades sociales que pueden ser útiles en un entorno laboral. Un ejemplo sería: responsable, atento al detalle, liderazgo, etc.

¿Cuáles son los tipos de hojas de vida?

Según LinkedIn, una de las redes sociales más grandes para hacer contactos y buscar trabajos, afirma que en el mercado laboral se pueden presentar cuatro tipos de hojas de vidas a empresas. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, el uso o no estas clases de curriculum depende las necesidades de la persona.