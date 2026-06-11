Comerciante huilense habría sido secuestrado en la vía entre Huila y Cauca

Neiva

En la vía que comunica los departamentos del Huila y Cauca, un comerciante huilense habría sido secuestrado por hombres fuertemente armados. La víctima fue identificada como Hernán Yamit Caicedo, quien, según las primeras informaciones, fue retenido en la vereda La Muralla, zona rural del municipio de Íquira.

La Policía Nacional, a través del Gaula, la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), la Seccional de Inteligencia y otras especialidades del servicio, adelanta labores de búsqueda para establecer el paradero del ciudadano. Las autoridades mantienen activados todos los protocolos de reacción y seguimiento del caso.

De acuerdo con información extraoficial, Caicedo era conocido en la región con el apelativo de “El Popular Negro” y quien fue interceptado por hombres armados que posteriormente lo obligaron a abordar un vehículo de su propiedad, en el que habría sido trasladado hacia el departamento del Cauca.

Entre tanto, familiares del comerciante hacen un llamado a la comunidad y a las autoridades para lograr su pronta ubicación. La Policía Nacional informó que se han reforzado los controles en las fronteras con departamentos vecinos y que, junto con el Ejército Nacional, desarrolla operativos de búsqueda y cierre en la región.