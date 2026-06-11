Deuda de la Nueva EPS con el hospital San Juan de Dios de Armenia es de 41.000 millones de pesos

Armenia

Deudas de la Nueva EPS con el hospital San Juan de Dios de Armenia es de 41.000 millones de pesos

La gerente del principal hospital del Quindío alerto que el 50% de las deudas que tiene la Nueva EPS con el centro asistencial no sería reconocida por la entidad porque es de antes de la intervención del gobierno.

Diana Carolina Castaño, gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia luego de la reunión con el agente interventor de la Nueva EPS habló de la deuda que tiene esa EPS con el centro asistencial y fue clara en manifestar “la Nueva EPS tiene una deuda de 41.000 millones de pesos de las cuales el 45% de ella corresponde a cartera anterior a la intervención y lo que él sí ha sido muy claro es que pueden asumir pagos de las deudas posterior a la intervención, o sea, del año 2024 hacia adelante.

La cartera del año 2024 hacia atrás, ellos claramente manifestaron no tener la solvencia financiera para poder realizar los pagos, 2024 hacia atrás. Del 2024 hacia atrás estamos hablando de más de 21 000 millones de pesos. Hasta hoy no hay un panorama cierto de pagos para para esa acreencia.

Agente interventor Nueva EPS

Jorge Iván Ospina agente interventor de la Nueva EPS explicó “Nosotros estamos en la búsqueda de la estabilización de la nueva EPS para que eso se vea reflejado en pagos oportunos a la red, Yo estoy seguro que antes de terminar el gobierno del presidente Petro, vamos a encontrar soluciones estructurales a la problemática de la nueva EPS y así poder abastecer a los proveedores locales de servicios de salud, como la Sagrada Familia, como el propio hospital en el que hoy nos encontramos el San Juan de Dios de Armenia, como el hospital psiquiátrico de Filandia, como la red de primer nivel de atención.

Aunque también tengo que señalar que ni a los hospitales de primer nivel ni de tercer nivel ha faltado los aportes por parte de la nueva EPS mes a mes.

Sobre las cuentas de las deudas presentadas por los hospitales, el agente interventor preciso

“Pues tendrá que ser conciliada, pero yo no dudo que estemos cerca a ese número. Porque cuando se ha acumulado durante tantos años los pagos de servicios de salud, los recursos, por supuesto, se vuelven impresionantes. También entender que tenemos que transformar el modelo.

En materia financiera, la entidad continúa trabajando en la estabilización progresiva de sus obligaciones con la red de prestación de servicios de salud, adelantando procesos de conciliación y priorización de pagos que permitan garantizar la sostenibilidad de la atención para los afiliados.

Crisis del sistema

Agente interventor: Esta crisis lleva ocurriendo desde hace 25 años. Cada 6 años hospitales en crisis. Yo mismo he estado anteriormente en este hospital cuando era director del universitario del Valle porque este hospital atravesaba una crisis parecida al nuestro que demandó una profunda reestructuración para la época.

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Por tanto, para todos aquellos que piensan que el modelo de la salud es perfecto, señalarles quiero que no puede ser perfecto un modelo cuando se han liquidado 100 EPS, cuando cada 4 años tenemos una crisis agónica y cuando no tenemos los suficientes recursos para mantenerlo en la modalidad que hoy funciona.

Para terminar el gobierno, ¿hay los recursos todo este tiempo para hacerlo?

Agente interventor Nueva EPS: No, no lo hay suficientes, por eso es tan importante reformar el modelo, deuda que no cumplió el Congreso de la República para Colombia. Porque desde el primer año del gobierno presidente Petro se presentó una reforma a la salud que fue hundida. Hoy vemos las consecuencias. Sin reforma, las dificultades son mayores para la prestación del servicio.