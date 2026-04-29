Incendios en Guatemala han consumido 16.437 hectáreas de bosques en cuatro meses

Fotografía cedida por Greenpeace de un incendio forestal. EFE/ Federico Soto/ Greenpeace / Federico Soto/ Greenpeace ( EFE )

La temporada de incendios forestales en Guatemala en 2026 ha consumido unas 16.437 hectáreas de bosques, con el registro de 815 fuegos, dijo a la agencia EFE la portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Valeria Urizar.

Durante este año se han registrado menos incendios forestales que en 2025, ya que entre el 1 de enero y 16 de abril del año pasado hubo 1.165 siniestros, de acuerdo con las cifras oficiales.

La temporada de incendios forestales en Guatemala tiene lugar de diciembre a mayo, ante la época seca y habitualmente sin lluvias que atraviesa el país centroamericano.

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28 incendios activos

En la actualidad, las autoridades de protección civil tienen detectados un total de 28 incendios activos a nivel nacional, 12 de ellos en el departamento (provincia) de Petén, situado en el norte de Guatemala y considerado como uno de los últimos pulmones ambientales de América.

Sin embargo, hasta ahora Petén, fronteriza con México y Belice y cuna de la antigua civilización maya en el país centroamericano, no figura como la más afectada por los incendios.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Bosques (INAB), dijo Urizar, el departamento más afectado por los siniestros es el de Huehuetenango, en el noroeste del país y también fronterizo con México, con 2.565 hectáreas quemadas.

Además de los 12 incendios activos en Petén, también existen otros cinco en el departamento norteño de Quiché.

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Una de las principales causas de los incendios forestales en Guatemala son las quemas realizadas por el hombre para los cultivos agrícolas.

El 2025 cerró con más de 1.700 incendios a escala nacional y un impacto que superó las 40.000 hectáreas de bosques afectadas, según registros oficiales.

En 2024 los incendios consumieron un total de 178.339 hectáreas y las regiones más afectadas fueron Petén, Quiché, Alta Verapaz y Huehuetenango.