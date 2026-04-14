Incendios y lluvias mantienen en alerta a 21 municipios de Boyacá

Boyacá

El director de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández, entregó un balance sobre la situación actual del departamento, marcada por la reducción de incendios forestales, pero con un aumento de alertas por lluvias en varias provincias.

Según explicó el funcionario, en los últimos días se logró controlar un incendio de consideración en el municipio de Sutatenza, atendido por el Cuerpo de Bomberos de Garagoa. “Gracias a Dios ha bajado un poco el tema de los incendios forestales con respecto a semanas anteriores. Sin embargo, tuvimos un evento fuerte que ya fue liquidado y controlado en su totalidad”, señaló.

El incendio consumió cerca de 15 hectáreas de vegetación.

El director advirtió que este incendio habría sido provocado. “Al parecer, uno de los detonantes fue la acción de un pirómano. Ya las autoridades están tras la pista de la persona que estaría generando este tipo de hechos”, afirmó. Aunque no se reportaron afectaciones a viviendas, personas o animales, sí hubo impacto ambiental.

De otro lado, Hernández informó sobre un incendio estructural en el municipio de Briceño, donde una mujer de aproximadamente 75 años perdió su vivienda. “Estamos articulando con la alcaldía municipal para brindarle ayuda humanitaria y buscar una solución habitacional, ya que la señora lo perdió absolutamente todo”, indicó.

En cuanto a la temporada de lluvias, el funcionario aseguró que las precipitaciones no han cesado y mantienen en alerta a gran parte del departamento. “Según el último boletín del IDEAM tenemos alertas roja, naranja y amarilla en varios municipios de Boyacá”, explicó.

Entre los casos más críticos, destacó la alerta roja en Cubará por riesgo de remoción en masa, así como alerta naranja en municipios como Santa María, Pisba, Paya, Macanal, Chivor y Chita. “Las lluvias han sido más intensas en la provincia de Occidente, donde no han cesado”, agregó.

Finalmente, Hernández indicó que se mantiene maquinaria amarilla en diferentes puntos del departamento para atender emergencias viales y deslizamientos. “Tenemos presencia en municipios como Maripí, Otanche, Quípama, Coper, Buenavista y Chiquinquirá, y estamos listos para llegar a donde se requiera”, puntualizó.

Asimismo, señaló que se han implementado acciones para mitigar el desabastecimiento de agua potable en municipios como Sora, Motavita, y Sogamoso, donde se han presentado contingencias en el servicio. “Seguimos en primera respuesta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar en el departamento”, concluyó.