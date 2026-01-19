El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Son 10.000 hectáreas consumidas: gobernador de Ñuble sobre crítica situación por incendios en Chile

Óscar Crisóstomo, gobernador de la región de Ñuble, al sur de Chile, una de las más afectadas por los incendios en Chile, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre las afectaciones que deja el desastre en el país austral.

“Tenemos cerca de 10.000 áreas consumidas, casas destruidas, incendios que aún no han sido controlados luego de 7 días, una situación de lo más grave”, afirmó.

Comentó que tienen pronóstico de altas temperaturas en los próximos días, con temperaturas que se proyectan hacia los 38 grados centígrados, lo que hace aún más difícil combatir los incendios.

“Todos son incendios forestales se meten donde hay poblaciones, lo que hace complejo el combate”, dijo.

Incluso, señaló que el sábado 17 de enero hubo un incendio que consumió 1.600 hectáreas en solo cuatro horas.

¿Incendios son causados por acción humana?

“Eso es materia de investigación por parte de la Policía y Fiscalía, pero informes muestran que son por cuestiones climáticas”, sostuvo.

De esta manera, contó que en Chile tienen un sistema de alerta temprana que avisa a cada persona dónde hay alto peligro para la vida humana, por lo que, en caso de que se presenten incendios, las personas tienen que evacuar sus viviendas.

