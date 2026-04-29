Vladimir Putin propone tregua entre Rusia y Ucrania para el 9 de mayo

Diario inglés reveló que Trump dijo a Zelenski que si no acepta condiciones de Putin será destruido. Foto: Getty Images.

El presidente ruso, Vladímir Putin, propuso en conversación telefónica al presidente Donald Trump, una tregua con Ucrania con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, que se celebra el 9 de mayo.

“Putin informó a su colega estadounidense sobre su disposición a anunciar una tregua durante las celebraciones del Día de la Victoria. (...) Trump apoyó activamente esa iniciativa”, dijo Yuri Ushakov, asesor del Kremlin para asuntos internacionales, a las agencias locales.

Según el Kremlin, Trump resaltó el alto el fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril, y recordó que “esa festividad conmemora nuestra victoria común sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial”.

Aunque en la Pascua ambos bandos se acusaron mutuamente de violaciones del alto el fuego, los analistas destacaron que no hubo ni avances en el frente ni ataques masivos con drones.

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Treguas pasadas

Putin y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, ya consensuaron dos breves treguas similares en 2025. Con todo, Zelenski insiste en un alto el fuego de al menos 30 días, lo que es rechazado por Moscú.

Durante la conversación telefónica a iniciativa rusa, según el Kremlin, Trump subrayó “la importancia de un pronto cese de las acciones militares en Ucrania”.

Aunque las negociaciones de paz están estancadas desde mediados de febrero, “Trump cree que un trato que ponga fin al conflicto en Ucrania ya está cerca”, según el asesor de Putin.

El jefe del Kremlin respondió a este respecto que las tropas rusas mantienen “la iniciativa estratégica en el campo de batalla” y que “los objetivos de la operación militar especial serán alcanzados en cualquier caso”.

“Por supuesto, nosotros preferiríamos que esto fuera resultado de un proceso negociador, para lo que Zelenski debe reaccionar positivamente a la propuesta conocida”, dijo sobre la demanda rusa de que Ucrania retire a todas sus tropas del Donbás.

Trump, ¿del lado de Putin?

Según el Kremlin, Putin y su homólogo estadounidense emitieron “valoraciones similares sobre la actitud del régimen ucraniano liderado por Zelenski, quien instigada por los europeos y con su apoyo, persigue una política de prolongación del conflicto”.

Putin también denunció que Kiev recurre “abiertamente a métodos terroristas al atacar infraestructuras civiles en territorio ruso”, en alusión a los exitosos ataques con drones contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico, ante los que las defensas antiaéreas rusas no han podido hacer nada.

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Vladímir Putin y Donald Trump se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en Anchorage, el viernes 15 de agosto de 2025. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg vía Getty Images Ampliar Vladímir Putin y Donald Trump se dan la mano durante una conferencia de prensa conjunta en Anchorage, el viernes 15 de agosto de 2025. Fotógrafo: Al Drago/Bloomberg vía Getty Images Cerrar

Zelenski estimo que el tránsito de productos petroleros ha caído hasta en un 43 % en los puertos rusos atacados recientemente. El más castigado ha sido Ust-Luga (Báltico), seguido por el de Novorrosíisk (Negro).

A su vez, la refinería de Tuapsé, una de las más importantes del país en el mar Negro, ha sido golpeada en tres ocasiones en las últimas dos semanas, lo que ha provocado el vertido de crudo en el agua.

Según el comunicado, Putin también “condenó decididamente” el reciente ataque sufrido en Washington por el presidente estadounidense, al tiempo que consideró “inadmisible” cualquier acto violento dictado por motivos políticos