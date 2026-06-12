Tribunal estadounidense permite a Trump aplicar arancel global del 10%

Donald Trump asegura que esta nueva ronda de aranceles permitirá que Estados Unidos "se libere" de cobros injustos de otras naciones. (Foto: Caracol Radio / Getty)

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos extendió la suspensión de un fallo que había declarado ilegal el arancel global del 10% impuesto por el presidente Donald Trump, lo que permite al gobierno aplicar el gravamen mientras se desarrolla su impugnación.

Trump impuso la tarifa aduanera temporal del 10% en febrero poco después de que la Corte Suprema anulara la gran mayoría de sus aranceles generales.

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La decisión de la Corte supuso un revés para el mandatario, que convirtió esos gravámenes en un emblema de la política económica de su segundo mandato.

En mayo, el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos prohibió que los aranceles se aplicaran a un pequeño grupo de demandantes, lo que llevó al gobierno de Trump a presentar un recurso.

Desde entonces, el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos concedió una suspensión temporal de la orden del Tribunal de Comercio, la cual extendió el 11 de junio.

Al anunciar su decisión, el tribunal de apelaciones señaló que “el gobierno federal ha demostrado suficientemente que probablemente tendrá éxito sobre el fondo del asunto”, entre otros factores.

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El gravamen del 10%, impuesto en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, está previsto que expire a finales de julio, a menos que el Congreso lo prorrogue.

El gobierno de Trump ha iniciado gestiones para implementar para esa fecha nuevos aranceles más duraderos.

Tribunal había ordenado devolver aranceles

El Tribunal de Comercio Internacional emitió el 5 de marzo una orden relacionada con el caso Atmus sobre la batalla legal por el reembolso de los aranceles, el juez no solo pidió devolver el dinero obtenido por los aranceles sino también ordenó “liquidar” todas las operaciones de importación: las no liquidadas y las ya liquidadas pero aún no definitivas, sin tener en cuenta los aranceles de emergencia impuestos por Trump.

El Tribunal Supremo invalidó el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por Trump al considerar que excedió sus poderes al aplicar la ley de emergencia para declararlos.

Una mayoría del Alto Tribunal negó que el mandatario tuviera facultades para utilizar en tiempos de paz la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA) de 1977, en la que Trump había fundamentado su guerra comercial.

Devolver lo obtenido

A raíz de este fallo, el Tribunal de Comercio Internacional de EE.UU., que tiene la jurisdicción en este asunto, ordenó esta semana al Gobierno de Trump que no aplicara los aranceles impuestos por la IEEPA en los procesos aún abiertos y abrió la puerta a que se devolviera en los casos en los que ya se había cobrado.

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El CBP cifra en aproximadamente 166.000 millones de dólares la cuantía recaudada por los aranceles impuestos por la ley de emergencia.

Según dijo, en torno a 20,1 millones de operaciones de importación no estaban liquidadas a fecha de 4 de marzo.

El escrito de Brandon Lord se presentó antes de que el juez Richard Eaton iniciara una audiencia sobre el asunto de la devolución del dinero por los aranceles en Nueva York.