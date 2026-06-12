Ecuador: precio de combustibles sube por cuarto mes consecutivo

Protestas en Ecuador tras el anuncio del aumento del precio de la gasolina por la eliminación de subsidios a los combustibles. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Ecuador incrementará desde este viernes el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, así como del diésel premium, con lo que estos combustibles encadenarán su cuarto aumento mensual consecutivo en lo que va de 2026, según confirmaron a la agencia EFE desde la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador.

Las gasolinas Extra y Ecopaís, de bajo octanaje, pasarán a costar 3,31 dólares por galón (3,78 litros), es decir, quince centavos más que el mes anterior, mientras que el diésel premium se venderá a 3,25 dólares por galón, también quince centavos por encima.

Por su parte, la gasolina Súper Premium se ubicará en 5,70 dólares por galón cuando el mes pasado costó 4,81 dólares.

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No obstante, y tras los problemas de desabastecimiento registrados el pasado mes de mayo, la empresa estatal Petroecuador aseguró que la distribución de combustible se estaba realizando con total normalidad en todo el territorio nacional.

Además, el pasado mes de agosto, el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, implementó una nueva fórmula para calcular el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís.

Aunque se mantiene el sistema de bandas vigente desde 2024, que no permite la subida de más del 5 % al mes para las gasolinas de bajo octanaje, la medida incluyó otros componentes que reducen el monto de subsidio estatal para estos combustibles.

Otros precios caen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció una baja del 20% del precio de la cerveza, la bebida alcohólica más popular en su país, con ocasión del Mundial de Norteamérica 2026.

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“Todas las bebidas de moderación, incluida la cerveza, vamos a quitarle el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales) durante el Mundial”, expresó el mandatario en un acto público para la entrega de obras viales en la localidad costera de El Empalme (suroeste).

“De esa manera va a bajar el precio de la cerveza más del 20%”, agregó Noboa en medio de aplausos de pobladores.

La medida estará en vigencia hasta el 19 de julio, cuando concluirá la Copa del Mundo.

En su quinta participación mundialista, la selección ecuatoriana integra el Grupo E del certamen con Alemania, Curazao y Costa de Marfil.