En el Concejo de Medellín aseguraron que hay zonas rojas sin control en esta ciudad

Aprobación del plan de desarrollo en el Concejo de Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

Para analizar la grave problemática de las denominadas “zonas rojas” en Medellín, el Concejo del distrito citó a un debate en el que participaron más de 15 expertos que analizaron la problemática y propusieron algunas soluciones para lograr el control de esos territorios.

Desde el concejo advirtieron de la expansión de esas zonas y cuestionaron la manera como están actuando las diferentes autoridades para su control.

Datos preocupantes en la ciudad

Los expertos que participaron en este encuentro revelaron el auge de nuevas sustancias psicoactivas en la ciudad, las cuales pueden llegar a ser más adictivas y dañinas, pero mostraron la complejidad de la edad de inicio del consumo.

Quienes participaron en este encuentro alertaron que hay niños desde los 7 años iniciando el consumo de sustancias psicoactivas; por ello, la adicción debe ser el foco principal de intervención, sobre todo para las edades tempranas.

¿Qué dicen los concejales?

El concejal Andrés Felipe “El Gury” Rodríguez explicó que las denominadas “zonas rojas” no solo representan focos de inseguridad, sino escenarios donde convergen múltiples problemáticas estructurales como la habitancia en calle, el consumo y expendio de sustancias psicoactivas, la explotación sexual y diversas formas de criminalidad.

Por su parte el concejal Brisvani Arenas, explicó que esta problemática no responde a la falta de recursos ni a la ausencia de acciones, sino a la efectividad de las mismas.

De otro lado, Farley Macías Betancur, corporado de esta ciudad, dijo que, aunque la presencia institucional es constante, un análisis más riguroso evidencia que las problemáticas persisten e incluso presentan tendencias de crecimiento.

Dimensionar la problemática

Los concejales indicaron que se requiere dimensionar esta problemática frente a otras ciudades del país, avanzar en un nuevo marco legislativo para tener mayor capacidad de acción y buscar acciones a nivel nacional para fortalecer la protección de menores frente al consumo y explotación relacionados con los menores de edad.

¿Qué dice la Administración Distrital?

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, destacó las acciones institucionales que se están adelantando, aunque reconoció que son limitadas por el marco normativo vigente.

Como balance del año 2025, explicó que se incautaron cerca de 14 toneladas de droga, lo que representa un incremento del 160 por ciento frente a 2024, y en 2026 ya se superan las 6 toneladas.

Advirtió que las estructuras criminales mantienen liderazgos ocultos que dificultan su desarticulación.

Se comprometió a adelantar los esfuerzos necesarios para recuperar el control en las denominadas “zonas rojas”.

De otro lado, la secretaria de Inclusión Social, Sandra María Sánchez, aseguró que existe articulación entre dependencias, aunque reconoció limitaciones normativas en la atención, especialmente en el caso de menores de edad.

También alertó por la falta de acompañamiento del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en algunos procesos para los menores de edad en esta parte del país.

En este encuentro participaron expertos que analizaron la grave problemática de esa zonas de la ciudad y quienes indicaron que se espera que con intervenciones articuladas puedan reducirse estos espacios de manera significativa que están afectando también a los niños.