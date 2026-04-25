Solicitan revisar la seguridad de cuatro concejales de Medellín que han denunciado amenazas  

Medellin

Ante las denuncias de amenazas contra cuatro concejales de Medellín: Alejandro De Bedout Arango, presidente; Andrés Rodríguez, vicepresidente primero; los concejales Claudia Victoria Carrasquilla y Andrés Tobón, la corporación realizó una sesión privada con autoridades, aunque indican que la UNP no asistió pese a la solicitud.

Durante la reunión se analizaron las denuncias advertidas por los concejales y se tomaron algunas medidas. Entre ellas, relacionadas con el ingreso de personas externas al recinto; además, se brindará acompañamiento a los corporados cuando se desplacen por fuera de sus oficinas para realizar labores propias de sus responsabilidades.

“Debido al grado de exposición que hemos estado en los últimos días frente a unas amenazas muy puntuales que ya también están en cabeza de la fiscalía. El alcalde de Medellín le ha solicitado al ministro del Interior, a la Unidad Nacional de Protección, al general de la Policía que tome unas medidas urgentes frente a nosotros cuatro concejales aquí en la ciudad de Medellín”, expresó Alejandro De Bedout, presidente del Concejo.

También se firmó un acuerdo de confidencialidad por lo expuesto en esa reunión que, según los concejales, es muy sensible y se requiere la prudencia necesaria.