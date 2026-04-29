Nuevo incendio en Itagüí, Antioquia, requirió la atención de más de 100 unidades de bomberos

Medellín

Una nueva emergencia ocurrió en el municipio de Itagüí, en el sur del Valle de Aburrá.

Más de 100 unidades y 9 máquinas del cuerpo de bomberos se requirieron para la atención de esta emergencia ocurrida en la empresa Divertrónica Happy City.

El incendio fue estructural en la calle 51 con carrera 47 del barrio Los Naranjos en el sur del Área Metropolitana de Medellín.

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