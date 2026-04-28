Briceño levantó las medidas restrictivas de movilidad y venta de licor y horarios de comercio

Medellín

La alcaldía de Briceño informa que levanta las medidas restrictivas de horarios y movilidad en el territorio luego de la oleada de violencia que azotó a esa población del norte de Antioquia, especialmente en la ruralidad , pero también el área urbana, y que motivó las decisiones como el pasado 4 de abril de 2026 y que dejó daños materiales y dos uniformados lesionados, además del depalzamiento forado y amneza a la alcaldía y funcionarios .

La alcaldía este año ha decretado en varias ocasiones; la más reciente fue el 20 de abril, cuyo toque de queda era nocturno desde las 9 p.m. y hasta las 5 a.m., y modificación de horarios de los establecimientos comerciales con cierre de estos a partir de las 8:30 p.m., demás de la ley seca y prohibición de parrillero en moto.

Una vez analizada la situación de seguridad la administración municipal informó de manera oficial que desde el lunes 27 de abril se levantaban todas esas restricciones y que solo queda activa la de parquear en vía publica cerca del parque principal.