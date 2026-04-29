Denuncia: Otro líder comunitario salió amenazado de Ituango por las disidencias del Frente 18

Ituango- Antioquia

Han pasado apenas dos días de las elecciones comunales en Antioquia y ya los líderes han recibido intimidaciones en la ruralidad. El pasado 26 de abril las comunidades eligieron a sus presidentes, aunque la jornada electoral se llevó a cabo sin alteraciones al orden público donde se desarrollaron; luego los grupos ilegales comenzaron con las presiones.

Caracol Radio conoció que un líder comunitario del municipio de Ituango fue amenazado y obligado a salir desplazado del territorio bajo la intimidación de que si no lo hacía, lo asesinaban. Ante esta presión, al campesino le tocó abandonar el territorio hacia un lugar seguro donde espera que los agresores entiendan que su trabajo comunitario es con las comunidades y no con los grupos en confrontación.

Este medio de comunicación recibió información, la cual indica que quienes habrían proferido las amenazas son integrantes del frente 18 de las disidencias . El nombre de él y el de la vereda se omitirán por motivos de seguridad.

Ante lo sucedido, Caracol Radio consultó fuentes en la ruralidad de Ituango. Quienes han manifestado bajo la condición de la reserva que han recibido intimidaciones del mismo armado, ya que al parecer ellos no estarían de acuerdo con la conformación de las Juntas de Acción Comunal, porque según la versión del grupo guerrillero, estas iniciativas comunitarias colaboran con su enemigo, el Clan del Golfo . Esto ha sido negado categóricamente.

Esta nueva estigmatización pone en riesgo el trabajo comunitario que adelantan con sus comunidades y ratifica el temor de los líderes de asumir cargos en las juntas directivas, ya que, como recalcan, “es ponerse una lápida en la espalda”.

De nuevo exigen a las autoridades protección a los integrantes de las juntas de acción comunal para evitar que las comunidades se queden desprotegidas como ya ha ocurrido en algunas zonas donde muchas personas evitan integrar las JAC.