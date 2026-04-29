Día sin carro y moto en Cali el 3 de mayo: ¿Qué vehículos sí podrán circular? HORA y excepciones

Cali se prepara para vivir una nueva edición del día sin carro y sin moto, una medida que impacta de forma directa la circulación en la capital del Valle del Cauca. Esta nueva jornada se llevará a cabo el próximo domingo 3 de mayo.

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La medida también se realizará en paralelo con la ciudad de Armenia. Le contamos cuáles son las medidas que debe tener en cuenta para esta fecha:

Medidas anunciadas para Cali

En Cali, la jornada denominada “Día de la Movilidad Activa y Sostenible” se llevará a cabo el 3 de mayo de 2026. Esta jornada, que estaba prevista para el 22 de abril, coincidirá con la Maratón de Cali tras diversas solicitudes ciudadanas y de diferentes sectores.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la modificación de la fecha obedece a la necesidad de facilitar el desarrollo de este evento deportivo, que contará con cerca de 13.000 participantes.

El Día sin carro y sin moto en Cali se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. Durante este periodo se prohibirá la circulación de vehículos particulares, motocicletas y camiones, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos.

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Las excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en Cali son:

Transporte público (MIO, taxis)

Vehículos de servicio especial

Unidades de emergencia

Vehículos de logística

Vehículos de la Fuerza Pública

Ambulancias

Caravanas presidenciales y de funcionarios de alto nivel

Vehículos de entidades prestadoras de servicios de salud

Vehículos de transporte de alimentos

Vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,5 toneladas

¿Los vehículos eléctricos o híbridos podrán circular?

Según el listado de la Secretaría, estos vehículos no están exentos de la prohibición el Día sin carro y sin moto. Esta duda se produjo debido a que son automóviles que no producen las mismas emisiones contaminantes que uno a combustión de gasolina.

La administración distrital reiteró que el objetivo de esta jornada es incentivar el uso de medios de transporte alternativos como la bicicleta, el transporte público y los desplazamientos a pie. Además, se busca generar conciencia sobre el impacto ambiental del uso excesivo de vehículos particulares y contribuir a la reducción de emisiones contaminantes.

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Multa por no cumplir con el día sin carro y moto en Cali

Incumplir con el Día sin Carro y Moto en Cali conlleva una multa de aproximadamente $650.000 COP, además de la inmovilización del vehículo.

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