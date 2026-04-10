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10 abr 2026 Actualizado 23:11

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Día sin carro y sin moto en Cali y Armenia: fechas, horarios y restricciones para mayo 2026

Ambas ciudades han establecido fechas, horarios y una serie de medidas para garantizar el desarrollo de estas jornadas.

Cali se prepara para la Maratón de Cali 2025 y el día sin carro / Foto: Secretaría de Movilidad

Cali se prepara para la Maratón de Cali 2025 y el día sin carro / Foto: Secretaría de Movilidad

Cali se prepara para la Maratón de Cali 2025 y el día sin carro / Foto: Secretaría de Movilidad

Maria José Castro

Las ciudades de Cali y Armenia se preparan para una nueva jornada de “Día sin Carro y Moto”, en mayo de 2026, eventos que buscan promover la movilidad sostenible, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Ambas ciudades han establecido fechas, horarios y una serie de medidas para garantizar el desarrollo de estas jornadas.

Medidas anunciadas para Cali

En Cali, la jornada denominada “Día de la Movilidad Activa y Sostenible” se llevará a cabo el 3 de mayo de 2026. Esta jornada, que estaba prevista para el 22 de abril, coincidirá con la Maratón de Cali tras diversas solicitudes ciudadanas y de diversos sectores.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la modificación de la fecha obedece a la necesidad de facilitar el desarrollo de este evento deportivo, que contará con cerca de 13.000 participantes.

El Día sin carro y sin moto en Cali se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. Durante este periodo se prohibirá la circulación de vehículos particulares, motocicletas y camiones, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos.

Las excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en Cali son:

  • Transporte público (MIO, taxis)
  • Vehículos de servicio especial
  • Unidades de emergencia
  • Vehículos de logística
  • Vehículos de la Fuerza Pública
  • Ambulancias
  • Caravanas presidenciales y de funcionarios de alto nivel
  • Vehículos de entidades prestadoras de servicios de salud
  • Vehículos de transporte de alimentos
  • Vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,5 toneladas

Quienes incumplan la restricción se expondrán a una sanción económica superior a los 680.000 pesos.

¿Cómo será el Día sin carro y moto en Armenia?

Armenia realizará su primer Día sin carro y moto el martes 12 de mayo. La medida será de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y será de carácter obligatorio.

Según las declaraciones de Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, se mantendrán las mismas condiciones de las versiones anteriores, incluyendo controles estrictos en todos los accesos a la ciudad.

Estos son los vehículos que podrán circular durante la jornada:

  • Vehículos de caravanas gubernamentales
  • Fuerza Pública
  • Atención de emergencias y servicios médicos domiciliarios
  • Empresas de servicios públicos
  • Transporte público formal
  • Transporte de personas con movilidad reducida
  • Transporte de alimentos perecederos
  • Empresas de comunicaciones y prensa
  • Vigilancia y seguridad privada
  • Transporte de valores
  • Carrozas fúnebres
  • Vehículos blindados nivel 3 o superior
  • Transporte escolar
  • Grúas públicas o particulares
  • Vehículos eléctricos
  • Vehículos oficiales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)
  • Vehículos particulares que transporten al director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con tiempo y hacer uso de las alternativas de transporte disponibles, como la bicicleta o el transporte público.

Maria José Castro

Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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