Día sin carro y sin moto en Cali y Armenia: fechas, horarios y restricciones para mayo 2026

Cali se prepara para la Maratón de Cali 2025 y el día sin carro / Foto: Secretaría de Movilidad

Las ciudades de Cali y Armenia se preparan para una nueva jornada de “Día sin Carro y Moto”, en mayo de 2026, eventos que buscan promover la movilidad sostenible, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Ambas ciudades han establecido fechas, horarios y una serie de medidas para garantizar el desarrollo de estas jornadas.

Medidas anunciadas para Cali

En Cali, la jornada denominada “Día de la Movilidad Activa y Sostenible” se llevará a cabo el 3 de mayo de 2026. Esta jornada, que estaba prevista para el 22 de abril, coincidirá con la Maratón de Cali tras diversas solicitudes ciudadanas y de diversos sectores.

De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la modificación de la fecha obedece a la necesidad de facilitar el desarrollo de este evento deportivo, que contará con cerca de 13.000 participantes.

El Día sin carro y sin moto en Cali se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. Durante este periodo se prohibirá la circulación de vehículos particulares, motocicletas y camiones, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos.

Las excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en Cali son:

Transporte público (MIO, taxis)

Vehículos de servicio especial

Unidades de emergencia

Vehículos de logística

Vehículos de la Fuerza Pública

Ambulancias

Caravanas presidenciales y de funcionarios de alto nivel

Vehículos de entidades prestadoras de servicios de salud

Vehículos de transporte de alimentos

Vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,5 toneladas

Quienes incumplan la restricción se expondrán a una sanción económica superior a los 680.000 pesos.

¿Cómo será el Día sin carro y moto en Armenia?

Armenia realizará su primer Día sin carro y moto el martes 12 de mayo. La medida será de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y será de carácter obligatorio.

Según las declaraciones de Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, se mantendrán las mismas condiciones de las versiones anteriores, incluyendo controles estrictos en todos los accesos a la ciudad.

Estos son los vehículos que podrán circular durante la jornada:

Vehículos de caravanas gubernamentales

Fuerza Pública

Atención de emergencias y servicios médicos domiciliarios

Empresas de servicios públicos

Transporte público formal

Transporte de personas con movilidad reducida

Transporte de alimentos perecederos

Empresas de comunicaciones y prensa

Vigilancia y seguridad privada

Transporte de valores

Carrozas fúnebres

Vehículos blindados nivel 3 o superior

Transporte escolar

Grúas públicas o particulares

Vehículos eléctricos

Vehículos oficiales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)

Vehículos particulares que transporten al director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con tiempo y hacer uso de las alternativas de transporte disponibles, como la bicicleta o el transporte público.