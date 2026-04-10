Día sin carro y sin moto en Cali y Armenia: fechas, horarios y restricciones para mayo 2026
Ambas ciudades han establecido fechas, horarios y una serie de medidas para garantizar el desarrollo de estas jornadas.
Las ciudades de Cali y Armenia se preparan para una nueva jornada de “Día sin Carro y Moto”, en mayo de 2026, eventos que buscan promover la movilidad sostenible, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire. Ambas ciudades han establecido fechas, horarios y una serie de medidas para garantizar el desarrollo de estas jornadas.
Medidas anunciadas para Cali
En Cali, la jornada denominada “Día de la Movilidad Activa y Sostenible” se llevará a cabo el 3 de mayo de 2026. Esta jornada, que estaba prevista para el 22 de abril, coincidirá con la Maratón de Cali tras diversas solicitudes ciudadanas y de diversos sectores.
De acuerdo con la Alcaldía de Cali, la modificación de la fecha obedece a la necesidad de facilitar el desarrollo de este evento deportivo, que contará con cerca de 13.000 participantes.
El Día sin carro y sin moto en Cali se aplicará entre las 6:00 a. m. y las 2:00 p. m. Durante este periodo se prohibirá la circulación de vehículos particulares, motocicletas y camiones, incluyendo vehículos híbridos y eléctricos.
Las excepciones para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales en Cali son:
- Transporte público (MIO, taxis)
- Vehículos de servicio especial
- Unidades de emergencia
- Vehículos de logística
- Vehículos de la Fuerza Pública
- Ambulancias
- Caravanas presidenciales y de funcionarios de alto nivel
- Vehículos de entidades prestadoras de servicios de salud
- Vehículos de transporte de alimentos
- Vehículos de carga con capacidad igual o superior a 3,5 toneladas
Quienes incumplan la restricción se expondrán a una sanción económica superior a los 680.000 pesos.
¿Cómo será el Día sin carro y moto en Armenia?
Armenia realizará su primer Día sin carro y moto el martes 12 de mayo. La medida será de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y será de carácter obligatorio.
Según las declaraciones de Daniel Jaime Castaño Calderón, secretario de Tránsito y Transporte de Armenia, se mantendrán las mismas condiciones de las versiones anteriores, incluyendo controles estrictos en todos los accesos a la ciudad.
Estos son los vehículos que podrán circular durante la jornada:
- Vehículos de caravanas gubernamentales
- Fuerza Pública
- Atención de emergencias y servicios médicos domiciliarios
- Empresas de servicios públicos
- Transporte público formal
- Transporte de personas con movilidad reducida
- Transporte de alimentos perecederos
- Empresas de comunicaciones y prensa
- Vigilancia y seguridad privada
- Transporte de valores
- Carrozas fúnebres
- Vehículos blindados nivel 3 o superior
- Transporte escolar
- Grúas públicas o particulares
- Vehículos eléctricos
- Vehículos oficiales de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ)
- Vehículos particulares que transporten al director de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Las autoridades recomendaron planificar los desplazamientos con tiempo y hacer uso de las alternativas de transporte disponibles, como la bicicleta o el transporte público.
Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...