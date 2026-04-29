Regreso dorado de Luis Javier Mosquera en competencia internacional

El levantamiento de pesas colombiano sigue dejando resultados positivos en el Campeonato Panamericano de Mayores que se disputa en Panamá, esta vez con el regreso destacado del vallecaucano Luis Javier Mosquera, quien conquistó tres medallas de oro en la división de los 71 kilogramos.

El deportista de Yumbo volvió a las plataformas internacionales luego de más de un año de ausencia por lesión y lo hizo con una actuación sólida que le permitió dominar su categoría. Aunque falló tres de sus seis intentos, los movimientos válidos fueron suficientes para quedarse con el primer lugar en todas las modalidades

En el arranque, Mosquera aseguró el oro con levantamientos de 135 y 145 kilogramos, mientras que en el envión un único intento válido de 170 kg le bastó para asegurar la segunda presea dorada. Con un total de 315 kg, completó el triplete y ratificó su jerarquía en el escenario continental.

El regreso de Mosquera cobra aún más valor teniendo en cuenta el proceso que atravesó en el último año. Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, el pesista tuvo que someterse a una intervención quirúrgica en sus manos, además de superar molestias físicas que lo mantuvieron alejado de la competencia. Su vuelta a los entrenamientos se dio a finales de 2025, iniciando una nueva etapa en su carrera.

Con este resultado, Colombia continúa sumando en el medallero general del campeonato, acumulando hasta el momento diez preseas: seis de oro, una de plata y tres de bronce, en un torneo que sigue en desarrollo.

El desempeño del equipo nacional, que tuvo su preparación en Cali, sede de la Federación Colombiana de Pesas, reafirma el buen momento de esta disciplina y su proyección de cara a los próximos retos del ciclo olímpico.