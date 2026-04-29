Recomendaciones clave para correr la Maratón de Cali sin riesgos

A pocos días de la Maratón de Cali, la Secretaría de Salud Distrital entregó una serie de recomendaciones para que corredores y aficionados participen de forma segura en las diferentes modalidades del evento.

La competencia se realizará el 2 y 3 de mayo y contará con cuatro categorías: 42K, 15K, 4.2K recreativa y la Kids Run, dirigida a los más pequeños.

Preparación antes de la carrera

La autoridad sanitaria insiste en que la preparación previa es clave. Se recomienda mantener una alimentación balanceada, hidratarse adecuadamente y evitar probar alimentos o bebidas nuevas el día de la competencia.

También sugieren realizar un chequeo médico previo, especialmente cardiovascular, y tener en cuenta que correr largas distancias requiere entrenamiento. Si es la primera vez, lo ideal es empezar con recorridos más cortos.

Ampliar Cerrar

Hidratación durante el recorrido

Uno de los puntos más importantes es la hidratación. Durante la carrera, los participantes deberían consumir entre 600 y 900 mililitros de líquido por hora, hidratándose cada cinco kilómetros o cada 25 minutos.

Para quienes correrán los 42 kilómetros, se recomienda ingerir entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora mediante geles energéticos, bebidas isotónicas o frutas, especialmente después del kilómetro 30.

No seguir estas recomendaciones puede provocar deshidratación, fatiga, aumento de la frecuencia cardiaca o episodios de hipoglucemia con síntomas como mareo y debilidad.

Ampliar Cerrar

La recuperación también cuenta

La Secretaría de Salud recuerda que el cuidado no termina al cruzar la meta. Después de la carrera es fundamental reponer líquidos, consumir carbohidratos y proteína para facilitar la recuperación muscular.

El secretario de Salud encargado, Carlos Pinzón, hizo un llamado a los participantes a vivir el evento de forma responsable y priorizar su bienestar durante toda la competencia.