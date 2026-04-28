Maratón de Cali 2026 reunirá élite mundial del atletismo

La ciudad ya vive el ambiente previo a la Maratón de Cali 2026. A solo cuatro días del evento, la capital vallecaucana se alista para recibir a cerca de 20 mil corredores, entre atletas élite y aficionados, en una edición que marcará un hito en el atletismo del continente.

Por primera vez en Suramérica, una maratón contará con el sello élite de World Athletics, lo que garantiza un alto nivel competitivo y la presencia de figuras internacionales de primer orden. En la lista destacan 10 hombres con registros por debajo de las 2 horas y 10 minutos, así como 10 mujeres con tiempos inferiores a 2 horas y 28 minutos, algo sin precedentes en la región para esta distancia.

Entre los nombres más relevantes aparece el japonés Yuki Kawauchi, reconocido por su consistencia en pruebas de fondo y ganador de la Maratón de Boston 2018. En la rama femenina sobresale la marroquí Fátima Gardadi, medallista de bronce en el Mundial de Budapest 2023 y top 10 olímpica en París 2024.

El listado de favoritos también incluye a figuras africanas como el doble campeón mundial Abel Kirui, además de los actuales campeones de la competencia, Evans Mayaka y Emmah Ndiwa, junto a otros corredores de alto nivel internacional.

El evento comenzará el sábado 2 de mayo con las pruebas recreativas de 1.6K y 4.2K, mientras que el domingo 3 se disputarán las distancias principales de 15 y 42 kilómetros, que concentrarán la mayor participación.

Para los atletas colombianos, la competencia tendrá un atractivo adicional: intentar superar los registros históricos en territorio nacional. En esa línea, se destaca la presencia de Jeison Suárez, dueño del récord nacional, y de Kellys Arias, referente del maratón femenino en el país.

Además del componente deportivo, la organización anunció una bolsa de premios que supera los 500 millones de pesos, junto con incentivos económicos para quienes logren marcas destacadas tanto en la maratón como en la prueba de 15 kilómetros.

Con un cartel internacional, premios históricos y la participación de miles de corredores, Cali se prepara para vivir una de las ediciones más competitivas de su maratón, en un evento que sigue consolidando a la ciudad como referente del atletismo en la región.