cantante vallecaucana reconocida por prestigiosa escuela de música

El camino de la cantante vallecaucana Marlin González Zúñiga hacia el canto lírico comenzó en la vereda El Pajar, en Dagua, y hoy la tiene viviendo y formándose en Madrid, donde continúa consolidando su carrera artística.

Su historia musical inició en casa, de la mano de su padre y la música andina colombiana, recorriendo pueblos entre Dagua y La Cumbre. Años después, ese interés la llevó a estudiar música en la Universidad del Valle, lugar donde descubrió el canto lírico y definió el rumbo profesional que hoy la proyecta internacionalmente.

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Tras finalizar su pregrado, la artista ingresó a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, una de las instituciones más reconocidas de Europa en formación musical. Allí culminó su máster en interpretación de canto lírico con honores y recibió un reconocimiento especial como alumna destacada de la cátedra Alfredo Kraus, diploma que le fue entregado por la Reina Sofía.

En una entrevista con Caracol Radio contó lo que sintió en ese momento.

“Sentí que me había cumplido y que le había cumplido a mi padre y a mi madre… que lo había logrado a pesar de tantas dificultades”.

Abrirse camino como artista colombiana en España, explica, ha sido un proceso exigente que ha implicado disciplina y sacrificios personales. “He dejado a mi familia y a mis amigos, pero cuando amas lo que haces sigues intentando hasta que las cosas se van dando”, afirmó.

Hoy, desde Europa, la soprano continúa su formación y carrera artística, llevando consigo una historia que comenzó en el Valle del Cauca y que sigue creciendo en escenarios internacionales.

Para quienes sueñan con un camino en la música, la artista dejó un mensaje “Yo les aconsejo que confíen. A veces uno piensa: no me van a aceptar en esa escuela o hay demasiados artistas en el mundo, pero si amas lo que haces y eres disciplinado y talentoso, las cosas se van dando. El universo escucha y siempre aparecen personas que ayudan de corazón. Disciplina, amor, fe y mucha fuerza de voluntad son clave en este camino del canto lírico”.