Desde Cali, comandante del Ejército confirma llegada de 2.800 soldados a Jamundí y norte del Cauca

El Ejército Nacional confirmó el envío de más de 2.800 soldados, junto con vehículos blindados y nuevas capacidades operativas, para reforzar la seguridad en Jamundí (Valle del Cauca) y el norte del Cauca, zonas afectadas por la presencia de disidencias de las Farc.

El anuncio fue realizado en Cali por el comandante del Ejército, general Royer Gómez, durante la presentación de la captura de alias “Mi Pez”, señalado como cabecilla del frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental Jacobo Arenas, estructura vinculada a alias Marlon, quien a su vez estaría bajo el mando de alias Iván Mordisco.

Según el alto oficial, el refuerzo hace parte de un plan integral para fortalecer las capacidades operativas en el suroccidente del país.

“Es todo un plan de fortalecimiento de capacidades tanto para las tropas de nuestra Tercera División como de nuestra Policía Nacional. Antes de mitad del mes de mayo llegan ocho pelotones de soldados profesionales para fortalecer el pie de fuerza. Igualmente, entre la primera y segunda semana del mes de mayo llegarán ocho vehículos blindados adicionales”, explicó el general Gómez.

El comandante confirmó además el despliegue de la Fuerza de Despliegue Rápido número cinco, unidad que fue reubicada desde Tolima y Huila hacia esta región.

“Son en total 2.800 hombres que llegan a fortalecer las operaciones en el límite entre Suárez, Buenos Aires y Jamundí, con el objetivo principal de afectar la estructura Jaime Martínez”, añadió.

Refuerzos militares y tecnológicos

Estas acciones ratifican lo anunciado el pasado 25 de abril en Palmira, tras un consejo de seguridad encabezado por el Ministerio de Defensa, en el que se definieron estrategias para combatir economías ilegales y estructuras armadas en la región.

Las medidas anunciadas incluyen:

Despliegue de vehículos blindados en zonas estratégicas como Timba zona rural de Jamundí

Fortalecimiento de corredores seguros hacia Cali y Palmira

Uso de sistemas aéreos no tripulados (drones) y equipos antidrones

Expansión del bloque de búsqueda y capacidades de inteligencia

Recompensas vigentes

Las autoridades mantienen recompensas por información que permita ubicar a cabecillas de estas estructuras:

La recompensa fue incrementada a 5.000 millones de pesos por alias Marlon

Hasta 1.000 millones de pesos por alias Ferley

Hasta 1.000 millones de pesos por alias Jairo Ramírez, jefe del frente Jaime Martínez

Hasta 500 millones de pesos por alias “Max Max”

Hasta 200 millones de pesos por alias “Oso Yogui”

También es buscada alias “Mónica”, señalada como cabecilla de la columna Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez.