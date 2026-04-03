Policía captura a alias ‘La tía’ de las Autodefensas de la Sierra: este es su aterrador prontuario

La Policía, en articulación con la Fiscalía, capturó en las últimas horas a María Mónica Graciano Quiñones, señalada como jefe logística del grupo criminal denominado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN) en la Sierra Nevada de Santa Marta.

La detención de alias ‘La tía’ se produjo en zona rural del corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, en La Guajira. Durante el procedimiento le fueron incautados dos teléfonos que son analizados en búsqueda de información valiosa sobre nombres vinculados a esa red criminal.

De acuerdo con la información de las autoridades, Graciano era una de las cabecillas de la subestructura criminal Javier Cáceres de ese grupo delincuencial.

El señalado prontuario de alias ‘La tía’

Según las investigaciones de la Policía y las autoridades judiciales, María Mónica Graciano además de desempeñarse como jefe logística de esa organización delincuencial, también habría participado en la consumación de distintos crímenes como homicidios selectivos.

Asimismo, las pesquisas la han relacionado con alias ‘Bendito menor’, como una persona de su profunda confianza.

“Esta persona es señalada de contar con una trayectoria criminal de más de 3 años, y se reconoce como una persona cercana a alias ‘Naín’ o ‘Bendito menor’, y cumplía funciones de la consecución de armamento” detalló el coronel Óscar Andrés Gómez, director encargado de INTERPOL.

La Policía detalló que la mujer sería la encargada de realizar labores de inteligencia en la zona para detectar incumplimientos de la población civil a los códigos de conducta establecidos por el grupo criminal.

Posterior a esto, denunciaba a las personas, quienes luego eran castigadas incluso con la imposición de trabajos forzados o asesinadas por los integrantes de las ACSN.

Las investigaciones también han vinculado a alias ‘La tía’ con un crimen atroz ocurrido en 2015. Al parecer habría participado en el secuestro, tortura, asesinato y desmembramiento de un joven venezolano de 16 años a manos de ese grupo ilegal.

La detenida fue presentada ante un juez de control de garantías y le fueron imputados cargos por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.