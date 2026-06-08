Toros del Valle conquistó Medellín y se coronó campeón de la Liga Profesional de Baloncesto - Foto: DPB

Toros del Valle escribió una página histórica para el deporte vallecaucano. El equipo dirigido por Bernardo Fitz González derrotó 78-73 a Paisas de Medellín en el Coliseo Iván de Bedout y se proclamó campeón de la Liga Profesional de Baloncesto 2026-I, al imponerse 3-1 en la serie final.

Toros marcó diferencias desde el comienzo al imponerse 28-16 en el primer cuarto. Aunque Paisas reaccionó y descontó antes del descanso tras ganar el segundo periodo 23-21, los vallecaucanos conservaron la ventaja para irse arriba 49-39 al entretiempo.

En la segunda mitad, los antioqueños continuaron acercándose y se quedaron con el tercer cuarto 17-12 para reducir la diferencia a cinco puntos (61-56). Sin embargo, en un cierre apretado y lleno de tensión, Toros resistió la presión local y selló la victoria por 78-73 para quedarse con el campeonato.

Una de las figuras del compromiso fue James Montgomery, quien aportó un doble-doble de 11 puntos y 18 rebotes, además de convertirse en protagonista de una de las jugadas más importantes de la noche al anotar una canasta con falta incluida en el último minuto del partido. Emanuel Payton, Hayner Montaño y SaQuan Singleton también fueron determinantes en el triunfo vallecaucano.

Precisamente, Singleton fue elegido como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales gracias a su regularidad y liderazgo durante toda la serie. El estadounidense terminó la definición con promedios de 13,2 puntos, 8,5 rebotes y 5,5 asistencias por encuentro, siendo una pieza clave en la conquista del campeonato.

Aunque Paisas quería defender el título de campeón, recibió un duro golpe al ver a su rival levantar el trofeo como el mejor. Con este título, Toros del Valle corona una temporada histórica y le entrega al departamento un nuevo logro en el baloncesto profesional colombiano, consolidándose como el mejor equipo del primer semestre de 2026.