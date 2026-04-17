Disidencias de las Farc secuestraron a cuatro jóvenes en zona rural de Jamundí, Valle

Jamundí

Hay alerta en Jamundí, Valle del Cauca, tras el secuestro de cuatro jóvenes en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, en hechos ocurridos en la tarde del jueves 16 de abril.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, hombres armados irrumpieron en estas comunidades, intimidaron a sus habitantes y se llevaron a las víctimas.

Los hechos fueron atribuidos preliminarmente a integrantes del Frente Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’.

Ante la situación, la entidad hizo un llamado a la Fiscalía para avanzar con las investigaciones y esclarecer lo ocurrido. También instó al Gobierno nacional a adoptar medidas urgentes de prevención y protección en articulación con las autoridades territoriales.

La Defensoría exigió además la liberación inmediata y sin condiciones de los jóvenes secuestrados, así como el respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Tras lo ocurrido, las autoridades de Jamundí realizaron un consejo extraordinario de seguridad y precisaron que las víctimas no son menores de edad, como se indicó inicialmente, sino jóvenes entre los 18 y 19 años. Dos de ellos cursan grado once en una institución educativa del sector y todos son oriundos de la zona.

Por su parte unidades del Gaula de la Policía y el Ejército adelantan labores de búsqueda, mientras se reforzó la presencia de la Fuerza Pública en los corregimientos donde ocurrieron los hechos.