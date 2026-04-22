Asesinato de cuatro jóvenes secuestrados en Jamundí eleva a 43 las masacres en 2026, según Indepaz

El hallazgo sin vida de los cuatro jóvenes que habían sido secuestrados el pasado 15 de abril en los corregimientos de Villa Paz y Quinamayó, zona rural de Jamundí, Valle del Cauca, fue catalogado por Indepaz como la masacre número 43 ocurrida en Colombia en lo corrido de 2026.

Las autoridades señalaron como presuntos responsables a integrantes del frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Iván Mordisco, grupo armado con injerencia en el sur del Valle y norte del Cauca.

Según Indepaz, la Defensoría del Pueblo ya había emitido la Alerta Temprana 013 de 2025, que incluye a Jamundí y Suárez, advirtiendo sobre el riesgo permanente de violaciones a los derechos humanos por la imposición de normas y formas de gobernanza ilegal por parte de grupos armados.

Asimismo, recordó la Alerta Temprana 005 de 2024, en la que se advertía sobre un riesgo extremo en Jamundí por el control territorial ejercido por estructuras ilegales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal y restricciones a la movilidad de la población.

Los reportes preliminares indican que tres de las víctimas serían Juan Viáfara, Felipe Zapata y Stevas Noguera, de 18, 19 y 18 años, respectivamente. La identidad del cuarto joven aún está en proceso de confirmación oficial.

Leonardo González, director de Indepaz, aseguró que lo ocurrido “confirma la grave situación que vive el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca”.

“Estamos hablando de una práctica absolutamente inaceptable: secuestro, desaparición y asesinato de jóvenes en territorios donde los grupos armados han impuesto control”, afirmó.

El directivo agregó que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente.

“No basta con operaciones militares esporádicas. Se requiere garantizar seguridad, justicia, búsqueda de desaparecidos, protección a las comunidades y oportunidades reales para los jóvenes con educación, empleo y presencia institucional permanente”.

Por su parte, la Alcaldía de Jamundí expresó su rechazo frente al crimen y manifestó solidaridad con las familias afectadas.

“Este hecho enluta a nuestras comunidades y golpea profundamente a sus familias. Condenamos de manera tajante estos actos de violencia que atentan contra la vida y la tranquilidad de los jamundeños”, indicó la administración municipal.

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana, confirmó que los dos primeros cuerpos fueron encontrados en la vereda El Amparo, zona rural de Suárez, Cauca, y posteriormente trasladados a Santander de Quilichao para los procedimientos forenses.

“Los familiares ayudaron con la identificación junto con la parte técnica forense”, explicó el oficial.

Horas después, las autoridades confirmaron el hallazgo de los otros dos cuerpos en la vía que comunica a Robles con Timba, en zona rural de Jamundí.

El secretario de Seguridad del Valle, Guillermo Londoño, calificó el hecho como un crimen atroz.

“Fueron hallados sin vida con impactos de arma de fuego. Este hecho constituye una expresión inadmisible de barbarie que enluta al departamento. Estos crímenes no pueden quedar en la impunidad y exigen una respuesta inmediata y contundente del Estado”, afirmó.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, añadió, “Nuestros esfuerzos no son suficientes ante esta amenaza. Por eso, reiteramos al Gobierno Nacional la necesidad de una intervención urgente en Jamundí, como se ha hecho en El Plateado y otras regiones del país”.