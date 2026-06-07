A la cárcel presunto cabecilla de minería ilegal que contaminó Farallones de Cali con mercurio

Uno de los presuntos responsables de la minería ilegal que durante años delinquió dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali fue enviado a prisión por decisión judicial.

Se trata de Juan Diego Acosta Yandi, alias “Guatín”, señalado de participar en la explotación clandestina de oro en los socavones La Pata de Queso y La Martínez, ubicados en el sector Minas del Socorro, dentro de esta área protegida.

Según la investigación, el hombre habría promovido el uso de explosivos y mercurio para extraer el mineral, una actividad que habría provocado afectaciones al agua, el suelo, la flora y la fauna del parque. Además, el oro obtenido era presuntamente comercializado de manera ilegal en Cali y en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, en Cauca.

Durante las audiencias, la Fiscalía aseguró que las labores mineras dejaron una fuerte huella ambiental. “Hay afectación al ecosistema altoandino, deterioro de hábitats naturales y presencia de mercurio en cuerpos de agua”, indicó el fiscal del caso.

El ente investigador también sostuvo que alias “Guatín” habría explotado oro entre 2016 y abril de 2023 sin contar con títulos mineros ni licencias ambientales. “La actividad se realizó sin los permisos exigidos por la normatividad minera y ambiental”, señaló el delegado de la Fiscalía.

Por estos hechos, fue imputado por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica.

Acosta Yandi aceptó los cargos y deberá permanecer en prisión mientras continúa el proceso judicial.