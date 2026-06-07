A la cárcel presunto cabecilla de minería ilegal que contaminó Farallones de Cali con mercurio
La Fiscalía lo señala de liderar la extracción ilegal de oro en una zona protegida de Cali y de causar graves daños ambientales
Uno de los presuntos responsables de la minería ilegal que durante años delinquió dentro del Parque Nacional Natural Farallones de Cali fue enviado a prisión por decisión judicial.
Se trata de Juan Diego Acosta Yandi, alias “Guatín”, señalado de participar en la explotación clandestina de oro en los socavones La Pata de Queso y La Martínez, ubicados en el sector Minas del Socorro, dentro de esta área protegida.
Según la investigación, el hombre habría promovido el uso de explosivos y mercurio para extraer el mineral, una actividad que habría provocado afectaciones al agua, el suelo, la flora y la fauna del parque. Además, el oro obtenido era presuntamente comercializado de manera ilegal en Cali y en los municipios de Suárez y Santander de Quilichao, en Cauca.
Durante las audiencias, la Fiscalía aseguró que las labores mineras dejaron una fuerte huella ambiental. “Hay afectación al ecosistema altoandino, deterioro de hábitats naturales y presencia de mercurio en cuerpos de agua”, indicó el fiscal del caso.
El ente investigador también sostuvo que alias “Guatín” habría explotado oro entre 2016 y abril de 2023 sin contar con títulos mineros ni licencias ambientales. “La actividad se realizó sin los permisos exigidos por la normatividad minera y ambiental”, señaló el delegado de la Fiscalía.
Por estos hechos, fue imputado por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño en los recursos naturales y ecocidio, contaminación ambiental e invasión de área de especial importancia ecológica.
Acosta Yandi aceptó los cargos y deberá permanecer en prisión mientras continúa el proceso judicial.
Mairon Benavides Cadena
Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...