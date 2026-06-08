Cinco militares heridos en ataque con drones del ELN reciben atención médica en Buenaventura

Los cinco integrantes de la Armada Nacional que resultaron heridos durante un ataque con explosivos en el departamento del Chocó permanecen bajo atención médica especializada en una clínica de alta complejidad de Buenaventura.

Según informó la Institución Naval, un suboficial y cuatro infantes de Marina profesionales del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 22 fueron lesionados durante operaciones militares en el corregimiento de Belén de Docampadó, zona rural del municipio de Bajo Baudó.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido ejecutado mediante artefactos explosivos lanzados desde drones, presuntamente por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Tras los hechos, los militares recibieron atención inicial en el lugar y posteriormente fueron evacuados por una aeronave del Grupo Aeronaval del Pacífico hacia Buenaventura, donde continúan bajo observación y tratamiento médico especializado.

La Armada Nacional rechazó el ataque y anunció que presentará las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes, al considerar que esta acción vulnera normas del Derecho Internacional Humanitario.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, las Fuerzas Militares mantienen operaciones en esta zona del Pacífico colombiano, donde hacen presencia diferentes grupos armados ilegales.