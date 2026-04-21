Se confirma el asesinato de los cuatro jóvenes que se encontraban desaparecidos en Jamundí

Las víctimas, de 18 y 19 años, habrían sido raptados presuntamente por el frente Jaime Martínez, estructura de las disidencias Farc al mando de alias Iván Mordisco.

La Alcaldía de Jamundí, a través de un comunicado, confirmó este martes 21 de abril, el hallazgo sin vida de los cuatro jóvenes que habían sido reportados como secuestrados el pasado 15 de abril en zona rural de este municipio del sur del Valle del Cauca.

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Al expresar su más profundo dolor y rechazo ante hecho, el gobierno municipal de Jamundí dijo que la muerte de estos jóvenes, entre los 17 y 19 años, enluta a las comunidades y golpea profundamente a sus familias.

“Desde la Administración Municipal condenamos de manera tajante estos actos de violencia que atentan contra la vida y la tranquilidad de los jamundeños. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso de seguir trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública, organismos de investigación y autoridades departamentales y nacionales para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables”, asegura la Alcaldía de Jamundí.

En el comunicado, el gobierno municipal hace un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, informarse a través de canales oficiales y a contribuir con cualquier información que permita avanzar en las investigaciones, a través de las líneas habilitadas por las autoridades.

Este martes 21 de abril fueron hallados los cuerpos de Juan Camilo Viáfara y Juan Felipe Zapata, en el sector de la Betulia, en zona montañosa del municipio de Suárez, Cauca.

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Posteriormente, se confirmó el hallazgo de los cuerpos de los otros dos jóvenes en la vía Robles-Timba.

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