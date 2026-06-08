Llegan a Buga primeros equipos de la regasificadora que busca aliviar déficit de gas en Colombia

La llegada de los primeros isocontenedores a Buga, Valle, marcó un nuevo avance en la construcción de la Regasificadora del Pacífico, considerada una de las obras energéticas más importantes en ejecución en Colombia y que busca contribuir a la seguridad energética nacional.

Los equipos serán utilizados para transportar Gas Natural Licuado (GNL) desde Buenaventura hasta la planta que se construye en el corregimiento El Vínculo, donde el combustible será sometido a un proceso de regasificación antes de ser inyectado al sistema nacional de transporte de gas.

Según Oscar Isaza, presidente de Puertos, Inversiones y Obras S.A.S. (PIO), la ausencia de un gasoducto entre Buenaventura y Buga obliga a implementar una solución logística basada en el transporte terrestre del combustible en estado líquido.

“Lo que está pasando es que en esos isocontenedores se va a transportar el gas licuado. ¿Y por qué se transporta? Porque no hay un gasoducto desde Buenaventura a Buga, por lo que se debe traer la molécula líquida. Ya se recibe el gas líquido y eso va a cambiar al país. Definitivamente va a evitar que haya racionamiento a causa del fenómeno de El Niño”, afirmó Isaza.

La infraestructura compensaría cerca del 10 % del déficit estructural de gas natural que enfrenta Colombia y beneficiaría a millones de usuarios, especialmente en el suroccidente del país.

Durante una visita técnica al proyecto, Karen Schutt Esmeralda, experta comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), destacó la importancia estratégica de la iniciativa para el abastecimiento nacional.

“Este es un proyecto que vemos con mayor desarrollo porque estamos visitando todos los proyectos de regasificación a partir de gas importado. Será un aporte de gran importancia para el suroccidente del país y permitirá reducir la estrechez de gas en Colombia”, señaló la funcionaria.

Las obras presentan un avance cercano al 80 % y la entrada en operación comercial está proyectada para noviembre de 2026. En las próximas semanas continuará la llegada de equipos e infraestructura procedentes de China para completar la fase final de construcción de la planta.