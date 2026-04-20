Crisis en Jamundí: Gobernadora del Valle pide operación militar como la de El Plateado, Cauca

Los recursos de esta tasa de seguridad se destinan a fortalecer la operatividad de la Fuerza Pública. Foto: Gobernación.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, pidió al Gobierno Nacional una intervención integral y una operación militar de mayor alcance en Jamundí, similar a la ejecutada en El Plateado, Cauca, debido al deterioro de la seguridad en la zona rural de ese municipio.

La mandataria aseguró que la situación en Jamundí “ya no da más espera” y advirtió que los hechos de violencia no solo impactan a esa población, sino también a Cali y municipios vecinos.

Según explicó, actualmente se reportan tres casos de secuestro que dejaron cinco víctimas. Entre ellas se encontraba una mujer dedicada a la gastronomía, quien fue liberada recientemente y ya se encuentra en su vivienda.

Además, la gobernadora indicó que continúan las investigaciones por la desaparición forzada de cuatro jóvenes, cuyo paradero aún es desconocido.

Toro también denunció la invasión de siete predios en la parte alta de Jamundí. Señaló que dos de estos terrenos pertenecen a consejos comunitarios y que en la zona se estarían presentando incendios, afectaciones ambientales y riesgos sobre los acueductos de Guachinte y Río Claro.

La mandataria reconoció el trabajo de la Fuerza Pública, especialmente del Ejército, la Policía y la Fuerza Aeroespacial, pero afirmó que la capacidad operativa actual es insuficiente para ejercer control territorial en la zona rural de Jamundí.

Por ello, solicitó al Gobierno Nacional una operación conjunta con tecnología, logística e inversión social, además de fortalecer programas productivos para campesinos del sector.

Entre tanto, el general Herbert Benavidez informó que en el área metropolitana de Cali se han registrado cuatro casos de secuestro con seis víctimas: uno en Cali y tres en Jamundí. Indicó que todas las personas secuestradas ya recuperaron la libertad.

Asimismo, reiteró que los cuatro jóvenes reportados en Jamundí permanecen bajo la categoría de desaparición forzada mientras avanzan las investigaciones.