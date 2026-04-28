Descartan explosivos en colegio de Timba, zona rural de Jamundí: comunidad verificó la zona

Una verificación realizada por la comunidad permitió descartar la presencia de explosivos en inmediaciones de la Institución Educativa José María Córdoba, en el corregimiento de Timba, zona rural de Jamundí, sur del Valle del Cauca.

La alerta inicial indicaba la supuesta instalación de un artefacto explosivo en la sede educativa, lo que generó preocupación entre habitantes y autoridades. Sin embargo, líderes comunitarios realizaron un recorrido por el área y no encontraron ningún elemento sospechoso.

“Nos encontramos en el lugar donde a través de redes sociales se decía que había explosivos. Aquí estamos como comunidad verificando y es falso, es una difamación”, señalaron líderes de la zona.

Posteriormente, unidades del Ejército confirmaron que no existía ningún tipo de amenaza.

“En un consejo de seguridad, la alcaldesa de Jamundí solicitó la inspección de un colegio en Timba tras recibir información sobre la presencia de explosivos. Horas más tarde recibimos el reporte de que la misma comunidad verificó la zona y descartó la presencia de artefactos. Es una información falsa”, indicó el general Juan Rendón, comandante de la Tercera Brigada.

Habitantes del sector pidieron mayor responsabilidad en la difusión de este tipo de información, al señalar que los principales afectados son los niños, niñas y adolescentes que asisten a la institución educativa.

Pese a que se descartó la amenaza, el Ejército mantiene operaciones en la zona. Según las autoridades, los operativos buscan ubicar a alias “Mónica”, señalada como cabecilla de la columna Ricardo Velásquez del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

“Las operaciones continúan hasta dar con alias Max Max, quien sería responsable de acciones terroristas con explosivos en esta región”, agregó el general Rendón.

Las autoridades reiteraron que la información inicial hacía referencia a la supuesta instalación de un artefacto explosivo conectado a un sistema de gas en la institución, versión que finalmente fue descartada tras la verificación en terreno.