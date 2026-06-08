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08 jun 2026 Actualizado 22:27

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Denuncian maltrato contra habitantes en condición de calle por parte de la Policía en Buenaventura

Desde el concejo de este Puerto sobre el mar Pacífico, reiteraron que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse en el marco del respeto por los derechos humanos.

Desde el concejo de Buenaventura reiteraron que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse en el marco del respeto por los derechos humanos.

Desde el concejo de Buenaventura reiteraron que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse en el marco del respeto por los derechos humanos.

Desde el concejo de Buenaventura reiteraron que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse en el marco del respeto por los derechos humanos.
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Desde el concejo municipal del puerto de Buenaventura solicitaron a los organismos de control y al Ministerio Público, adelantar las investigaciones ante las denuncias de presuntos actos de maltrato contra habitantes en condición de calle por parte de la Policía en este Distrito del Valle.

Que sean esclarecidos y que se determinen las responsabilidades a que haya lugar, garantizando siempre el debido proceso y la protección de los derechos fundamentales de la población más vulnerable, solicitó el concejal del puerto de Buenaventura, Luis Enrique Prado, ante estas denuncias de presuntos actos de maltrato contra personas habitantes en condición de calle.

Desde el concejo de Buenaventura reiteraron que toda actuación de las autoridades debe desarrollarse en el marco del respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales, independientemente de la condición social de las personas involucradas.

Juan Carlos Díaz

Juan Carlos Díaz

Periodista Caracol Radio. Premios: Beca “Voces que transforman” Baudó/Pnud 2026. Gobernación Valle “Gerardo...

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