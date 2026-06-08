Valle: cayó cabecilla del Clan del Golfo señalado de sembrar terror con extorsiones y homicidios

La Policía capturó en el municipio de Sevilla, norte del Valle del Cauca, a José de las Mercedes Conde, alias “M6” o “Miller”, señalado de ser uno de los presuntos cabecillas armados del Clan del Golfo con injerencia en varios municipios de la región.

La captura se realizó en inmediaciones de un centro asistencial, donde el hombre, de 47 años y oriundo de Mutatá, Antioquia, recibía atención médica. Al verificar su identidad, las autoridades establecieron que tenía una orden de captura vigente por el delito de concierto para delinquir agravado, emitida por un juzgado de Buga.

Según las investigaciones, alias “M6” tendría una trayectoria criminal superior a 12 años y habría asumido un papel clave dentro de la subestructura Frente Valle del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC). Las autoridades lo señalan de coordinar acciones armadas, homicidios selectivos, extorsiones, reclutamiento forzado, desplazamientos de comunidades y el suministro de armamento.

Además, sería el encargado de impulsar la expansión territorial y las alianzas criminales de la organización en municipios como Roldanillo, Trujillo, Bolívar, Riofrío y La Unión.

Las autoridades también indicaron que el capturado registra antecedentes y procesos relacionados con homicidio y concierto para delinquir, y que desde 2025 hacía parte del cartel de los más buscados del Valle del Cauca. Por información que permitiera su ubicación y captura se ofrecía una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Con esta detención, las autoridades reportan 18 capturas de presuntos integrantes de grupos armados ilegales durante lo corrido del año en el Valle del Cauca, de las cuales 13 corresponden a miembros de las disidencias de las Farc y cinco al Clan del Golfo.