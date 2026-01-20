Ingreso Mínimo Garantizado en Suba: Revelan jornadas de ayuda para reclamar este subsidio en 2026

La jornada de apoyo se realizará en Suba.

La Secretaría de Integración Social de Bogotá (SDIS) ha revelado las primeras jornadas de asistencia para recibir el pago del primer Ingreso Mínimo Garantizado del año 2026. Esta jornada será realizada en Suba para ayudar a que las poblaciones vulnerables del sector reclamen el subsidio.

Tanto el martes 27 de enero como el miércoles 28 puede acercarse al Centro de Desarrollo Comunitario Tibabuyes de esta localidad para recibir asesoría y reclamar el subsidio. Se encuentra ubicado en la calle 144 #136A-65, barrio Bilbao, y tendrán un horario de atención desde las 8:00 a. m. hasta las 3:00 p. m.

Atención al ciudadano. Foto: Alcaldía de Bogotá. Ampliar

Las personas que asistan al evento recibirán orientación personalizada para crear su propia billetera digital en plataformas como DaviPlata, Nequi, MOVii, Bancolombia a la Mano y Dale. Habrá acompañamiento de distintas entidades distritales y una muestra de emprendedores para apoyar el talento de la comunidad local.

La ciudadanía también tendrá acceso a información sobre el beneficio de pasajes gratis de TransMilenio y personalización de tarjetas TuLlave. El objetivo es facilitar los procesos de bancarización y asegurar que las transferencias monetarias se realicen de manera ágil y segura.

¿Qué es el Ingreso Mínimo Garantizado?

El Ingreso Mínimo Garantizado es un subsidio monetario creado con base en las recomendaciones del plan de gobierno distrital “Bogotá Camina Segura”. El objetivo es atender a hogares y personas en situación de pobreza extrema, moderada y vulnerable de Bogotá, bajo principios de progresividad, corresponsabilidad, mayor bienestar y costo-eficiencia.

Su rango de beneficio aplica de acuerdo al grupo poblacional al que pertenece. Puede recibir auxilios desde 120.000 pesos hasta 905.000 en casos de extrema pobreza.

¿Cuándo fue la primer fecha de pago de 2026?

El primer pago del Ingreso Mínimo Garantizado se realizó el 17 de enero. De acuerdo a la propia SDIS, estas transferencias se realizarán de manera escalonada (o sea, irán realizando los pagos por grupos poblacionales en los días posteriores)

Puede recibir este subsidio a través de las billeteras digitales mencionadas: DaviPlata, Nequi, MOVii, Bancolombia a la Mano y Dale. Tenga en cuenta que muchos de los recordatorios de este subsidio son realizados via SMS.

¿Quiénes pueden acceder al Ingreso Mínimo Garantizado?

La Nueva Jornada de IMG está abierta para hogares que:

Residen en Bogotá.

Están registrados en el Sisbén IV.

Cumplen con criterios de vulnerabilidad socioeconómica definidos por la Secretaría de Integración Social.

Si desea consultar su aplicación para este subsidio, puede contactar al 601 3808330 opción 6 o acudir a una de las 16 subdirecciones locales de la Secretaría Distrital de Integración Social, así como las jornadas de asistencia.

¿Cuántos pasajes de transmilenio se entregan?

Este subsidio aporta una cantidad específica a la tarjeta TuLlave de acuerdo al número de viajes mensuales estipulados según la clasificación en el Sisbén IV y el grupo poblacional. Tenga en cuenta que este beneficio en específico aplica para:

Personas mayores de 62 años,

Personas con discapacidad

Personas entre grupos A y B del Sisbén VI de Bogotá.

Por ejemplo, de acuerdo a la Secretaría de Integración, las personas con discapacidad pueden recibir entre 1 y 12 pasajes; las personas mayores, entre 1 y 8; y las personas en pobreza extrema o moderada, entre 5 y 7 pasajes. Para los nuevos grupos poblacionales, a partir de 2026, la asignación también será diferencial.

Sin embargo, como menciona la Secretaría Distrital de Integración Social, a partir de febrero de 2026, la cobertura se amplía e incluye también a:

Personas que residen en viviendas tipo pagadiarios

Personas mayores con dependencia funcional que hacen parte de la Comunidad de Cuidado

Habitantes de calle en procesos de resocialización y reintegración social, vinculados al servicio de Hospedaje Social.(Secretaría de Integración Social)

Puede reclamar los pasajes ingresando la tarjeta TuLlave personalizada a un punto de recarga y seleccionar la opción “Transacciones virtuales” y luego “Reclamar subsidio o convenio”. Puede seguir este documento para resolver más dudas: