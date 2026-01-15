Renta Ciudadana: así puede consultar en línea, con su cédula, si recibe el subsidio en 2026. Getty Images

El programa Renta Ciudadana, enfocado en brindarles un ingreso mínimo a las familias en condición de pobreza extrema según clasificación en el Sisbén IV, continuará en 2026 con un nuevo esquema de ciclos.

De acuerdo con el creador de contenido Wintour ABC, quien consultó directamente al Departamento de Prosperidad Social, el programa tiene ya un presupuesto asignado para el nuevo año, como garantía para las transferencias que recibirán todos sus beneficiarios.

Le podría interesar: Devolución del IVA 2026: Grupos del Sisbén que reciben el subsidio y cómo consultar con la cédula

En 2025, el monto de los giros para Renta Ciudadano tuvo valores entre 220.000 y 500.000 pesos (en la línea de valoración del cuidado), en 6 ciclos con lapsos de 45 días a través del Banco Agrario.

¿Quiénes reciben los giros de Renta Ciudadana en 2026?

El programa Renta Ciudadana está destinado a brindarles asistencia a los hogares en estado de pobreza extrema, según lo establecido en la encuesta del Sisbén 4.

Así las cosas, las familias beneficiarias se encuentran en el grupo A, que corresponde con dicha designación, y el grupo B, para aquellas que se encuentran en estado de pobreza moderada.

Lea también: Cambios en pagos de Colombia Mayor y Devolución IVA: así será el nuevo sistema de subsidios

Para acceder al subsidio, el DPS no recibe inscripciones, dado que es la entidad quien se encarga directamente de la identificación, selección y vinculación de los beneficiarios. Para ello, lo más conveniente es tener actualizado el Sisbén IV o Registro Social de Hogares y, en los casos que corresponda, los listados de población indígena avalados por el Ministerio del Interior.

Renta Ciudadana: ¿Cómo consultar en línea si es beneficiario?

El Departamento de Prosperidad Social reitera que no cuenta con intermediarios para la validación de las inscripciones en el programa de Renta Ciudadana y para ello tiene una plataforma de consulta al alcance de la ciudadanía.

Para consultar con su cédula si actualmente participa como beneficiario de Renta Ciudadana para 2026, siga los siguientes pasos: