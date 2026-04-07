Prosperidad Social amplió el plazo para recibir las transferencias de Renta Joven: Esta es la nueva

El pasado 1 de abril, Prosperidad Social, por medio de su portal web oficial, comunicó a todos los beneficiarios del programa Renta Joven la ampliación de los plazos para la entrega de las transferencias de este apoyo económico en la modalidad de giro.

De acuerdo con la información oficial, la nueva fecha establecida para la entrega de este subsidio del Gobierno correspondiente al primer ciclo del 2026 se llevará a cabo hasta el próximo 10 de abril.

Según la entidad, la extensión de este periodo tiene la finalidad de garantizar que las 27.668 inscritas en el programa dispongan del tiempo suficiente para poder reclamar estos recursos, mismos que son la compilación del presente ciclo, como los pagos que se encontraban pendientes del año pasado (2025).

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¿Dónde puedo recibir el dinero del programa Renta Joven de Prosperidad Social?

La entidad aclaró que en esta modalidad, la transferencia se puede reclamar única y exclusivamente en los puntos autorizados de SuRed y SuperGIROS.

Si usted es beneficiario y desea conocer información sobre los puntos habilitados por la entidad para poder cobrar este beneficio económico, a continuación le dejaremos un link publicado por el portal web oficial de Prosperidad Social con dichos detalles alojados en una carpeta de Excel.

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Imagen oficial del portal web de Prosperidad Social. Ampliar Imagen oficial del portal web de Prosperidad Social. Cerrar

¿Qué es Renta Joven de Prosperidad Social?

Según la información oficial alojada en el portal web de Prosperidad Social, este programa es el sucesor de la estrategia de Jóvenes en Acción, que tiene la finalidad de contribuir a la inclusión social y económica de los jóvenes del país.

Esta iniciativa funciona mediante la entrega de transferencias monetarias condicionales para que la población joven de Colombia pueda acceder, permanecer, graduarse de alguna institución de educación superior o completar algún tipo de formación complementaria.

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¿Cuáles son los requisitos para poder ser beneficiario del programa Renta Joven de Prosperidad Social?

Estos son los requisitos que establece Prosperidad Social para poder aplicar a dicho beneficio económico:

Tener entre 14 y 28 años de edad. Estar registrado en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (grado 11°). Ser parte de alguna de las siguientes bases de focalización:

Debe estar registrado en el Sisbén vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces; el aplicante debe estar clasificado como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.

o el instrumento de focalización que haga sus veces; el aplicante debe Estar inscrito en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior.

Ser parte de los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de población con medidas de restablecimiento de derechos y que curse educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad.

Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional o virtualidad. No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado. No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o la estrategia que haga sus veces.

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