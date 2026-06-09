Movimiento de Santiago Botero busca diálogo con Iván Cepeda para apoyarlo en segunda vuelta

El movimiento político del excandidato presidencial Santiago Botero anunció que para la segunda vuelta presidencial tienen la intención de apoyar a Iván Cepeda si acepta dialogar sobre tres puntos: reforma a la justicia, apoyo a la paz pero con voluntad real y fomento del emprendimiento popular.

“Jamás hemos contemplado dar el apoyo a Abelardo de la Espriella”, dijo Carlos Fernando Cuevas, quien fue la fórmula vicepresidencial de Botero y el vocero encargado del anuncio.

También aseguró: “Nosotros no nos vamos a ir a ver ballenas. No nos vamos a quedar mirando mientras otros escogen el mal peor para este país”. Punto y seguido, anunció la intención de respaldar Iván Cepeda.

Ahora, según contó, ese movimiento ha sido buscado por personas de la campaña De la Espriella, a quienes rechazaron: “Por Abelardo, jamás (…) Ellos nos buscaron para conversar y nos hemos negado a hacerlo. Intentaron con varios compromisarios y nosotros no dimos ni siquiera la oportunidad del saludo”.

¿Sobre qué temas han pedido dialogar?

El primer tema a tratas con Cepeda está relacionado con una reforma a la justicia, enfocada en sancionar a políticos corruptos y en que “los bandidos” reciban penas de cárcel.

El segundo punto es la seguridad y los diálogos de paz. Aunque respaldarin la búsqueda de acuerdos con grupos armados, pidieron que exista voluntad real de paz.

Y el tercer tema sería la economía popular y el emprendimiento.