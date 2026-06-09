“Estaba listo para salir de Cúcuta”: detalles de la captura del presunto asesino de periodista

El coronel Stik Amaral, director del Gaula Militar, confirmó detalles de la captura del señalado autor material del asesinato del periodista Cristian Herrera, en Cúcuta, Norte de Santander.

Según el oficial, la ubicación del sospechoso se logró mediante un trabajo conjunto entre la inteligencia del Gaula Militar y la Sijín, con apoyo de cámaras de seguridad y labores de seguimiento en la ciudad.

“En un trabajo conjunto, como les estoy diciendo, la unidad de inteligencia del Gaula Militar logra la ubicación de este sujeto en el terminal de Cúcuta. Probablemente el hombre ya estaba buscando salir de la ciudad, como normalmente lo pueden hacer, y es allí cuando la unidad de inteligencia pone en conocimiento a la unidad operativa de la Sijín, y la Sijín materializa la captura”, aseguró el coronel Amaral.

El director del Gaula explicó que la inteligencia militar ya venía haciendo seguimiento al señalado sicario y que, al ubicarlo en el terminal, dio aviso a la Policía para hacer efectiva la captura.

“Claro, porque es la unidad de inteligencia. La unidad de inteligencia lo que hace es hacer el seguimiento de estos sujetos y pues lo más rápido era poner en aviso a la Sijín. Como era un trabajo conjunto, Sijín de la Policía materializa la captura”, agregó.

De acuerdo con el oficial, el capturado estaba solo en el momento del procedimiento. “No, estaba solo en el momento”, dijo al ser consultado sobre si iba acompañado.

Frente a la identidad o antecedentes del capturado, el coronel Amaral señaló que esa información hace parte de la investigación. “Eso ya es materia de investigación y pues ya está puesto al recaudo de las autoridades”, indicó.

El oficial también aclaró que aún no se conoce el posible motivo del asesinato del periodista Cristian Herrera. “No, señor, tampoco tenemos nada de eso. Al momento solo podemos decir que se capturó al posible autor material del sicariato de nuestro periodista”, afirmó.

Según Amaral, el hombre llevaba una maleta y, al parecer, estaba listo para salir de Cúcuta. “Sí, iba con una maleta. Al parecer, como le digo, estaba listo para salir de la ciudad. Eso es lo que sé. Eso es lo que se tiene”, explicó.

Sobre el posible destino del capturado, el coronel aseguró que no alcanzaron a establecerlo porque fue capturado en el terminal. “No, no, no, no alcanzamos a determinar porque fue capturado en el momento en que está en terminal”, puntualizó.