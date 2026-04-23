ATENTO a este cambio que tendrá en los pagos Renta Ciudadana, devolución del IVA y Colombia Mayor

Prosperidad Social es la entidad que es responsable de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social, entre ellos se encuentras programas como: Renta Ciudadana, devolución del IVA y Colombia Mayor.

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¿Qué es Renta Ciudadana?

Es un programa diseñado para combatir la pobreza extrema, fomentar la movilidad social y fortalecer la economía local. Este programa, que reemplazó a “Familias en Acción”, entrega transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a los hogares más vulnerables.

¿Qué es devolución del IVA?

Es un programa que busca aliviar el impacto del impuesto sobre las ventas (IVA) en los hogares más pobres y vulnerables. Consiste en transferencias monetarias periódicas (cada dos meses) para mejorar la capacidad de consumo de estos hogares, beneficiando principalmente a familias en Sisbén IV (grupos A y B)

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¿Qué es Colombia Mayor?

Este programa está enfocado en proteger a los adultos mayores que se encuentran desamparados, no cuentan con una pensión, viven en la extrema pobreza o carecen de ingresos suficientes para subsistir. A través de transferencias monetarias no condicionadas, busca mejorar la calidad de vida de esta población vulnerable.

En los últimos días la entidad Prosperidad Social anunció un cambio importante que impactará a los más de cuatro millones de colombianos que reciben alguno de estos beneficios.

¿Cuál es el cambio anunciado por Prosperidad social?

La entidad puso en marcha la fase de pruebas del Gestor de Información Financiera, una nueva herramienta que permitirá a los beneficiarios de trasferencias monetarias registrar sus productos financieros y recibir los recursos de manera directa, segura y sin intermediarios.

Esta herramienta permitirá recibir y procesar la información de cuentas bancarias, billeteras digitales o depósitos electrónicos que serán registrados en Sistema Integrado de Información Financiera.

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Esto lo que quiere decir es que lo beneficiarios podrán recibir el dinero de los subsidios en billeteras digitales como Nequi, Davidplata y Dale! O en las cuentas de ahorros que tengan en los diferentes bancos de Colombia.

El ajuste que se implementará de manera progresiva, busca eliminar intermediarios en los pagos y promover la inclusión financiera.

Este proceso inició en Soacha, Cundinamarca, con más de 600 beneficiaros de Renta Ciudadana, Colombia Mayor, Devolución del IVA y Renta Joven, quienes accedieron a procesos más ágiles, seguros y eficientes.

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¿Qué deben hacer los beneficiarios?

La entidad recomienda estar pendiente de todas las actualizaciones que informan y de los siguientes puntos:

Informarse sobre las opciones de productos financieros disponibles.

Abrir una cuenta bancaria o billetera digital a su nombre, esto si todavía no la tiene.

Verificar que el producto elegido pertenezca a una entidad vinculada al sistema CENIT.

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